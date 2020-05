Ensalada de Garbanzos Ingredientes Cantidad: 4-6 porciones Productos frescos

2 Tazas garbanzo cocido Repostería y especias 1/4 Cdta red pepper flakes Lácteos 1/3 Queso Otros 1/2 Cebolla (morada o blanca)

1 Limón amarillo ((jugo) o de 1/2 naranja)

1 Pepino mediano (cohombro (cucumber))

perejil (picado finamente)

1/2 Pimentón (rojo o verde)

sal y pimienta (al gusto)

1/3 Taza aceite (de oliva)

2 Tomates (grandes o cherry (12))

Ensalada de Garbanzos was last modified: by

En : Gastronomía