Ensalada de pasta al Pesto

Ingredientes:

– 300 g de pasta, a elección.

– 100 g de queso mozzarella.

– 3 rodajas de jamón crudo cortadas en trozos.

– 2 cucharadas de aceitunas negras.

– 1 tomate grande.

– 1 yogur natural.

– Jugo de medio limón.

– Algunas hojas de albahaca picadas.

– Sal y pimienta.

– Salsa pesto, a gusto.

Preparación:

– Cocinar las pastas según las indicaciones del paquete. Colar y pasar por agua fría. Reservar.

– Cortar el tomate, la mozzarella y el jamón en pequeños trozos. Ubicarlos en una ensaladera y mezclar con las pastas.

– En otro recipiente mezclar el pesto, el jugo de limón, el ajo picado y el yogur. Salpimentar.

– Incorporar las aceitunas y rociar con la albahaca picada.

Receta para el pesto.

Ingredientes:

– 3 tazas de hojas de albahaca pequeñas picadas.

– 2 dientes de ajo picados.

– ¼ taza de piñones picados.

– ½ de taza de queso rallado Parmesano.

– 1/3 de taza de aceite de oliva virgen extra.

– Una pizca de sal.

Ensalada de pasta al Pesto was last modified: by

En : Gastronomía