Ensalada de gallina navideña al estilo venezolano

La ensalada de gallina es el complemento de cualquier cena de Navidad venezolana junto a la tradicional hallaca, el pernil y el Pan de Jamón. Tiene como ingredientes principales papas, zanahorias, pollo esmechado (desmechado), guisantes y mayonesa. Cada familia le da su toque secreto que varia desde pedacitos de huevo, granos de maíz, manzanas, uvas, cebolla rallada, pasitas, celery o un punto de mostaza. Es tan sabrosa y suculenta que no solo nos llena el estomago sino también el corazón de recuerdos.

INGREDIENTES:

Pechuga grande de pollo o gallina

3 zanahorias

5 papas grandes

1 lata pequeña de guisantes

1 Manzana verde ( opcional).

Piña en almíbar enlatada, cortada en cuadritos (opcional)

Mayonesa (de 2 a 3 cucharadas grandes) Verificar si deseas agregarle más

Limón

Sal, pimienta y ajo en polvo al gusto

1 cdta. de mostaza ( opcional)

PREPARACIÓN:

En una olla con agua suficiente coloca un tallo pequeño de ajoporro, algo de cebollín y la pechuga de pollo o gallina ( si es gallina se debe cocinar más tiempo). Cocinar hasta que la pechuga este lista, aproximadamente 40 minútos. Una vez listo, deja enfriar el pollo y proceder a esmechar la misma. Pelar, lavar y cortar en cuadritos las zanahorias y las papas. Poner a hervir en una olla con agua y un poco de sal primero la zanahoria, se espera unos minutos y luego se agrega las papas a fuego mediano hasta que ablanden y queden firmes pero que no se vuelvan puré. La manzana verde cortarla en cuadritos, también la piña si es que se añade. Aparte se une la mayonesa, la sal y las gotas de limón hasta crear una salsa. Mezclar los vegetales, frutas, guisantes y la mezcla de mayonesa con un movimiento envolvente para no romperlas. Tapar y colocar en la nevera por lo menos unas 2 o 3 horas. Si se desea sirvelo sobre hojas de lechuga para una bonita presentación, hay casas en donde se decora con tiras de pimentón y espárragos… ¡ Buen provecho!

