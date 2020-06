Ensalada payesa al estilo ibicenco

En este plato las papas y los vegetales ofrecen hidratos complejos con mucha fibra, mientras que el atún aporta sus proteínas de calidad y las aceitunas junto al aceite de oliva brindan la cuota de grasas sanas. Se trata de una receta con muchas vitaminas y minerales, cargada de micronutrientes y con el sabor ideal para mimar el paladar.

Ingredientes para 6 personas

6-8 papas, 3 tomates, 1/2 pimiento verde, 1/2 cebolla, 3 latas de atún en aceite de oliva, 2 botecitos de aceitunas rellenas, aceite de oliva y sal.

Preparación:

Lavar las papas y colocarlas en una olla tapadas con agua fría. Ponemos la olla al fuego y la dejamos hervir hasta que estén blandas. Aproximadamente una media hora.

Una vez cocidas, las sacamos del agua y las dejamos enfriar sobre un plato. Mientras, cortamos los tomates y el pimiento verde en cuadraditos y cortamos la cebolla en juliana. Escurrimos el atún y lo desmenuzamos con la ayuda de un tenedor.

Pelamos las papas y las cortamos en cubos. Las ponemos en la ensaladera donde vayamos a servir el plato y añadimos los ingredientes que teníamos reservados. Escurrimos las aceitunas, las cortamos por la mitad y las añadimos a la ensalada, removiendo bien. Por último, aliñamos con abundante aceite de oliva y sal.

A degustar !!!

