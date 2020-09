Ensalada de pepino estilo tai

Pepinos con cilantro, cacahuate y un toque de chile, bañados en vinagre de arroz azucarado. Una mezcla muy tailandesa de sabores dulces, salados y picantes.

Ingredientes

Porciones: 4

3 pepinos grandes en rebanadas

1 cucharada de sal

1/2 taza de azúcar, o al gusto

1/2 taza de vinagre de arroz

2 chiles jalapeños sin semillas y picados

1/2 manojo de cilantro picado

1/2 taza de maní en trozos.

Modo de preparación:

Mezcla los pepinos con la sal dentro de un colador y deja que se escurran durante 30 minutos. Enjuaga con agua fría y seca con toallas de papel.

Mezcla el azúcar y el vinagre en un tazón hasta que el azúcar se haya disuelto. Agrega los pepinos, chiles jalapeños y cilantro. Revuelve bien a fin de integrar los sabores. Espolvorea con el maní picado.

Listo, a degustar esta refrescante ensalada Thai…

