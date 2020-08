Ensalada saludable de manzana, aguacate y pollo.

Ensalada de aguacate y pollo.

Ingredientes:

– 1 pechuga cortada en trozos.

– 1 aguacate maduro.

– 1 manzana verde.

– ¼ taza de apio.

– ¼ taza de cebolla.

– 1 cucharada de perejil picado.

– 1 cucharada de jugo de limón o lima.

– Sal.

– Aceite de oliva.

Preparación.

– Saltear los trozos de pollo en una sartén con un poco de aceite de oliva. Reservar.

– Cortar en trozos la manzana y picar el apio y la cebolla. Reservar.

– Con la ayuda de un tenedor, hacer un puré con el aguacate.

– Mezclar todos estos ingredientes hasta formar una especie de pasta.

– Condimentar con el jugo de lima limón, sal y pimienta y añadir por último el perejil.

– Puedes acompañar esta ensalada con pan tostado o galletas de salvado.

En : Gastronomía