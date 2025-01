Ensamble Etéreo presenta el set «La Banda Gorda» junto a Peña Suazo

Santo Domingo, Rep. Dom.– Ensamble Etéreo, en colaboración con el renombrado músico dominicano Peña Suazo, se enorgullece en anunciar el lanzamiento del set musical «La Banda Gorda». Este innovador trabajo musical es un testamento de la creatividad y la pasión que definen a Ensamble Etéreo, un espacio con una arquitectura única donde la música de todos los géneros se fusiona con la estética artística.

Ensamble Etéreo es un proyecto musical del productor RDÉ que celebra la diversidad y el dinamismo de la música dominicana y global. Este espacio es conocido por su capacidad de capturar en vivo la esencia y la magia que emanan tanto del artista como de cada instrumento, ofreciendo una experiencia multisensorial inigualable. Ensamble Etéreo se estrenará cada viernes en su canal de YouTube en colaboración con Symphonic, una plataforma que apoya la distribución y promoción de la música independiente a nivel mundial.

El Set «La Banda Gorda»:

«La Banda Gorda» es una obra que trasciende las fronteras musicales, llevando a los oyentes en un viaje inolvidable a través del espacio y el sonido. El álbum incluye una lista de canciones vibrantes y emotivas que reflejan la riqueza de la música tropical y el merengue, géneros que Peña Suazo ha dominado durante décadas. Las canciones del álbum son:

Traigo Fuego

Candela Pura

Corazón Equivocado

Tú Muere Aquí

Mi Mujer Me Gobierna

Let’s Go

De la Cintura Pa’ Bajo

Ven que Tengo Mambo

Aquí, Pero Allá

Como Quiera Dicen

Dios Me Tiene a Mí Lo Mío

Cada una de estas canciones captura la energía y el ritmo característicos de Peña Suazo, combinados con la visión artística de Ensamble Etéreo. «Traigo Fuego, Déjalo Ahí, Candela Pura», en particular, ha sido destacada por su vibrante ritmo y sus letras apasionadas, ofreciendo una experiencia auditiva que resuena profundamente con los oyentes.

Impacto en la Comunidad:

Ensamble Etéreo atrae a la comunidad local con su combinación única de música y arte, demostrando que la creatividad puede trascender las fronteras musicales. Este proyecto ha creado un ambiente donde los amantes de la música y el arte pueden unirse para celebrar la diversidad y la originalidad. Además, Ensamble Etéreo se ha comprometido a utilizar sus plataformas para apoyar iniciativas comunitarias y fomentar el desarrollo cultural local.

Videoclip:

El videoclip del set «La Banda Gorda» fue grabado en vivo y está disponible en YouTube y demás plataformas de streaming, ofreciendo una muestra del talento y la energía que definen a Ensamble Etéreo. La grabación en vivo captura la autenticidad y la conexión emocional que la banda logra establecer con su audiencia.

Ensamble Etéreo presenta el set «La Banda Gorda» junto a Peña Suazo was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí