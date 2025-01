Ensamble Etéreo presenta nuevo set musical con la participación estelar de Vakeró

Santo Domingo, Rep. Dom.- Ensamble Etéreo, el innovador proyecto musical de RDÉ en colaboración con Symphonic, anuncia con entusiasmo el lanzamiento de un nuevo set musical que contará con la destacada participación del reconocido artista dominicano Vakeró. Este lanzamiento celebra la diversidad y el dinamismo de la música dominicana y global, capturando en vivo la esencia y la magia que emanan tanto del artista como de cada instrumento.

Sobre Vakeró

Manuel Varet Marte, conocido artísticamente como Vakeró, nació el 21 de julio de 1979 en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Desde temprana edad, demostró una pasión indomable por la música, especialmente por el rap y el reggae. A pesar de crecer en un entorno humilde y enfrentando desafíos económicos, su amor por la música lo mantuvo enfocado y determinado a forjar un camino sólido en la industria musical.

En 2005, lanzó su primer proyecto musical como solista, «Adelante y pico», del cual se desprendió el exitoso tema «Se partió el lápiz». Posteriormente, se integró a la agrupación Perfecto Clan, La Banda Sonora, donde pudo desarrollar su verdadera pasión y destacar por su estilo único y letras inigualables.

Entre sus sencillos más conocidos destacan:

«Te quiero»

«Échame agua»

«No te olvidaré»

«Tu Pai»

«Qué mujer tan chula»

«Hoy se va a beber»

«Háblame de Dinero»

«No me vuelvo a enamorar»

En febrero de 2016, Vakeró anunció un retiro momentáneo de la música por cuestiones de salud, siguiendo recomendaciones médicas tras una intensa jornada artística. Dos años más tarde, regresó con fuerza con su trabajo discográfico «Mutación», seguido de «El Chulo del 23».

Durante la pandemia del COVID-19, Vakeró volvió a capturar la atención del público con su sencillo «Tu cojea», consolidándose nuevamente como uno de los artistas más escuchados y queridos. En honor a su difunta abuela, Isabel Varet, lanzó el disco «Mama Ika», dedicado a todas las mujeres que han influido en su vida. «Este álbum va dedicado a todas las mujeres de mi vida, mis aciertos y desaciertos. Por esto quise darle de la más importante de todas», expresó el rapero.

Detalles del Set Musical

Este nuevo setlist de Ensamble Etéreo cuenta con las siguientes canciones:

Intro

Hoy Se Va a Beber

Demasiado

Se Te Nota

Los Zapatos

Se Partió el Lápiz

Capea El Dough

Deja Tu Envidia

Amén

Vaso Fom

Poco Tiempo

Tu Cojea

Echale Agua (Amarili)

Qué Mujer Tan Chula

Sobre Ensamble Etéreo

Ensamble Etéreo es un proyecto musical visionario de RDÉ que, en colaboración con Symphonic, se estrena cada viernes en su canal de YouTube. Este espacio único celebra la riqueza cultural y la versatilidad de la música dominicana y global, abarcando todos los géneros y capturando en vivo la esencia pura del artista y de cada instrumento.

El proyecto se erige como un puente que conecta a las audiencias con la diversidad de estilos musicales, reafirmando su compromiso con la excelencia artística y la preservación de la música auténtica.

Un Encuentro Imperdible con la Música

La participación de Vakeró en este nuevo set musical de Ensamble Etéreo es más que una colaboración; es un encuentro de talento y pasión que promete cautivar a seguidores y nuevos oyentes por igual. La energía y autenticidad de Vakeró, combinadas con el enfoque innovador de Ensamble Etéreo, garantizan una experiencia musical inolvidable.

Este lanzamiento es una invitación abierta a sumergirse en la magia de la música en vivo, disfrutando de interpretaciones que honran el pasado mientras abrazan el presente y futuro de la escena musical dominicana.

No te pierdas este emocionante estreno este viernes en el canal de YouTube de Ensamble Etéreo. Únete a esta celebración de la música y sé parte de una experiencia etérea que trasciende fronteras y conecta almas a través de melodías y ritmos cautivadores.

