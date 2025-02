Ensamble Etéreo presenta «Sufrir» en colaboración con Dahian El Apechao

Santo Domingo, Rep. Dom. – Ensamble Etéreo, proyecto musical reconocido por su innovadora fusión de estilos musicales, lanza una nueva sesión de música en vivo junto al talentoso Dahian El Apechao. Dicha sesión, conformada por el siguiente set: “Sufrir”, “Popurri”, “Luz”, “No se va”, “Evidencia”, “Ladrona”, “Helicóptero“, “Rulay”, “Después de la Playa”, “La Fiesta”, “No entienden”, “Yo hice mi vida”, “Hasta que se seque el Malecón”, “Celosa” y “Dame Veneno”. Juntos presentan «Sufrir», un tema que explora las emociones más intensas del desamor y el proceso de sanación personal.

«Sufrir» es una composición que desnuda una profunda angustia emocional. Las letras sinceras y emotivas describen el dolor de una traición amorosa y el sentimiento de no merecer tal sufrimiento. A medida que la canción avanza, se percibe una transformación hacia la aceptación y una resolución firme de olvidar, culminando en una poderosa declaración de no querer sufrir más.

La colaboración fusiona referencias a los años 80 con un «flow actual», creando una mezcla única que caracteriza a Dahian El Apechao. Esta combinación de estilos conecta el sentimiento clásico del desamor con sonidos contemporáneos y futuristas, ofreciendo una experiencia auditiva fresca y nostálgica al mismo tiempo.

«Siempre hemos buscado conectar emociones universales con sonidos que trascienden el tiempo. Trabajar con Dahian El Apechao nos permitió explorar nuevas dimensiones musicales y ofrecer algo genuino y auténtico a nuestro público», expresó Ensamble Etéreo.

Ensamble Etéreo: Una serie digital que celebra la riqueza musical

Esta nueva sesión forma parte de Ensamble Etéreo, una serie digital de RDÉ que, en colaboración con la distribuidora SYMPHONIC, se estrenará cada viernes. Esta serie de música en vivo reúne a los grandes talentos de hoy, las leyendas de ayer y las promesas del futuro, conectando a las audiencias con la riqueza cultural de diferentes géneros musicales. Ensamble Etéreo reafirma su compromiso con la excelencia artística a nivel sonoro y cinematográfico, llevando lo mejor de la música en vivo, orgullosamente desde la República Dominicana.

Disponibilidad y plataformas

«Sufrir» ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube. El videoclip forma parte de su presentación en vivo en los estudios de RDÉ y Ensamble Etéreo.

Tumbao Media Productions

