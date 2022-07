Entender la jerga de Forex

¡Bingo! Tienes la jerga

Entender las tendencias y las palabras populares que se utilizan en el mercado de divisas es un paso crucial para operar de forma inteligente y rentable. Sigue leyendo si quieres estar al tanto de la terminología importante del mercado de divisas que te ayudará en tus operaciones.

El sector de forex está tan repleto de frases extrañas, acrónimos y jerga que a menudo nos quedamos rascándonos la cabeza.

Aclimatarse a operar puede ser lo bastante difícil cuando se presentan las diferentes plataformas de trading de forex. Sin embargo, cuando se combina con la terminología extranjera, no comprender dicha jerga de comercio puede obstaculizar significativamente el viaje de un trader y la rentabilidad. Estos son algunos de los términos y frases clave que debes conocer.

Pares de divisas – Hay 180 monedas reconocidas en circulación, con 195 naciones que las utilizan. Como operadores, podemos especular sobre el rendimiento de una divisa específica realizando diversos análisis e investigaciones para evaluar cómo se comportará esa moneda en el mercado. El rendimiento de una divisa frente a otra determina el modo en que operamos con ellas.

Moneda base – La moneda base de un par de divisas es la primera moneda. Muestra el valor de la moneda base con la segunda moneda. Por ejemplo, si la cotización del USD/CHF es de 1,6215, un USD vale 1,6215 CHF. El dólar estadounidense suele considerarse la moneda base de las cotizaciones en el mercado de divisas, lo que significa que las cotizaciones se expresan en una unidad de 1 USD por la otra moneda cotizada en el par. La libra esterlina, el euro y el dólar australiano son las principales excepciones a esta regla.

Bróker/Corredor – Una persona o empresa actúa como intermediario a cambio de una tarifa o comisión, poniendo en contacto a compradores y vendedores. Por otro lado, un corredor compromete capital y toma una parte de una posición con la esperanza de ganar un diferencial al cerrar la posición en una operación posterior con otra parte.

Posición cerrada – El cierre de una posición implica completar una transacción e incurrir en las ganancias o pérdidas asociadas.

Forex Scalping – Método principal de trading que se basa en la premisa de que si se abre y concluye una operación (compra y venta de una divisa) en poco tiempo, es más probable que se obtengan beneficios que si se espera a que se produzcan movimientos importantes en el mercado. En lo que respecta a la negociación de divisas, el scalping representa el enfoque de «poco y a menudo».

PIP – Punto PIP expresado en porcentaje. Denota el menor cambio de precio en un par de divisas.

Margen – Es la cantidad mínima de dinero que se requiere para comenzar una posición de trading. Tu corredor reservará este dinero para que puedas empezar a operar con volúmenes mayores. La cantidad utilizada actualmente para mantener tu posición abierta se denomina margen utilizado. La cantidad que queda accesible para nuevas posiciones de negociación se denomina margen libre.

Apalancamiento – El apalancamiento se crea a través del margen. Es la capacidad de negociar posiciones más importantes que el saldo actual de tu cuenta. Tu broker proporciona apalancamiento en diferentes grados para varios instrumentos.

Pares principales – Los pares de divisas se clasifican en tres tipos: pares principales, pares cruzados y pares exóticos. Los pares principales son pares de divisas en los que el dólar estadounidense sirve como moneda base o como moneda de contrapartida. Además, se utiliza una de las otras siete divisas principales (EUR, CAD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD.) Si eres nuevo en el trading, quédate con los pares grandes porque suelen tener costes de transacción baratos y una liquidez adecuada para evitar un alto deslizamiento.

Precio de oferta/demanda – Cada par de divisas tiene dos tipos de cambio o precios en un momento dado: el precio de oferta y el precio de demanda. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El precio de oferta representa el precio al que los compradores están dispuestos a comprar, mientras que el precio de demanda es el precio al que los vendedores están dispuestos a vender. Por ello, el precio de oferta es siempre inferior al precio de venta. Una transacción se produce cuando esos dos precios coinciden, ya sea cuando los vendedores disminuyen su precio de venta para alcanzar el precio de compra de un comprador o cuando los compradores aumentan la tasa que están dispuestos a pagar por una moneda para alcanzar el precio de venta de un vendedor.

Largo y corto – Probablemente hayas oído hablar de ir en largo o en corto en un par de divisas. Ir en largo significa comprar, e ir en corto significa vender.