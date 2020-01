Entra en vigencia TARIFA OFICIAL de pasajes Sub-Urbanos

De acuerdo a la gaceta extraordinaria 6506, el art.1,

RESUELVE.

Articulo 1. Se establece la TARIFA OFICIAL para las Rutas Suburbanas e Interurbanas a Nivel Nacional, a ser cobradas por los prestadores del servicio público de transporte terrestre de pasajeras y pasajeros, respectivamente, con la finalidad de concretar y equilibrar tanto a los transportistas como a los usuarios del servido; según se detalla a continuación:

– TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE SERVICIO SUBURBANO A NIVEL NACIONAL.

INTERVALOS TARIFA SUB-URBANA 5 A 10KM 6000 10.1 A 20KM 8000 20.1 A 30KM 11000 30.1 A 40KM 15000 41.1 A 50KM 17000 501. A 60KM 20000 60.1 A 70KM 23000 70.1 A 80KM 26000 80.1 A 90 KM 29000 90.1 A 100KM 32000 100.1KM EN ADELANTE 35000

