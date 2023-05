Entre enero y mayo de 2023

Cantv restableció los servicios a más 7.600 suscriptores zulianos

Las cuadrillas técnicas de la Empresa se desplegaron en los municipios Maracaibo, San Francisco y en localidades de La Costa Oriental del Lago, para garantizar la conectividad a hogares, comercios e instituciones. Cantv restableció los servicios de telecomunicaciones a más 7.600 suscriptores del estado Zulia entre los meses de enero y mayo de 2023, mediante el sistema 1×10 del Buen Gobierno y despliegues del Plan de Resolución Integral de Averías. Los trabajos desarrollados por las cuadrillas técnicas en los municipios Maracaibo y San Francisco, así como en la Costa Oriental del Lago, contemplaron la sustitución de cables, reconstrucción de empalmes, adecuación de equipos y Armarios de Distribución Secundaría (ADS), entre otros. Entre los sectores atendidos se encuentran Los Compatriotas, Bello Monte, La Lago, 5 de Julio, El Milagro y Valle Frío, en la ciudad de Maracaibo. Mientras que San Francisco, se restituyeron los servicios a familias de La Popular, El Caujaro, El Soler, Sierra Maestra y la urbanización San Francisco. Entre tanto, en La Costa Oriental del Lago se solventaron averías en comunidades de los municipios Cabimas, Ciudad Ojeda, Lagunillas, Santa Rita, Baralt y Valmore Rodríguez. Aunado a estas acciones, la Empresa realizó la comercialización de 98 equipos módem Wi-Fi a igual número de suscriptores quienes realizaron su requerimiento a través de la aplicación VenApp, garantizando su acceso al servicio de Internet Aba. Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, mantiene desplegada a la Fuerza Azul en el territorio zuliano al igual que en todo el país, con el objetivo de garantizar las comunicaciones al pueblo.

