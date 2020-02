EPA ofrece precios de oportunidad para Carnaval

Todo lo necesario para la playa, la montaña y el cuidado del automóvil. Diversión y seguridad para la temporada

Para el disfrute de Carnaval, EPA ofrece variedad de productos y herramientas para complementar los planes para unos días de descanso y diversión en familia o entre amigos.

Con el propósito de brindar información detallada a los clientes, la red de tiendas de construcción, decoración y remodelación del hogar lanzó un folleto impreso en el que indica los artículos con precios de oportunidad.

La variada gama de productos está en promoción desde este sábado 15 de febrero hasta el 26 del mismo mes, en todas las tiendas a nivel nacional, ubicadas en Valencia, Barquisimeto, Caracas, Punto Fijo, Maracaibo, Maturín, Maracay y Puerto La Cruz.

Como siempre, EPA tomando en cuenta las necesidades de sus clientes, tiene en promoción sillas playeras, colchones inflables, cavas, termo y parrillera, que serán muy útiles en los días de asueto tanto en la playa, como en la montaña o incluso para quienes decidan quedarse en casa.

De igual manera, tiene disponible productos para el mantenimiento y prevención de los vehículos como: refrigerante, desengrasante, Shampoo, aceites, gato caimán, alfombra de lujo y correa para remolque.

Para mayor información puede visitar las redes sociales @FerreteriaEPAVE en Instagram, Twitter y Ferreteria EPA Venezuela en Facebook o a través de la página web www.epa.biz/ve

