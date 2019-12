Epidemia de opioides en EEUU.. Un País de Adictos

Lo que pensaríamos que es lo más sorprendente de esta situación es que ha sido provocada adrede por los médicos que han recetado y sobre recetado a las personas con derivados de opioides, lo que ha provocado una dependencia de los mismos y al no tenerlos la derivación en la adicción a otras drogas..

En la actualidad es común en Estados Unidos ver en la calle a adictos aspirando cualquier sustancia negativa para la salud, se ha vuelto tan común que para ellos ser adicto alguna vez en su vida es cómo una etapa más.. luego se «limpian» y/o recaen .. lo toman como normal..

Ah sido tan asimilado por la sociedad estadounidense que ni siquiera mostrar adictos en películas provoca que las mismas sean censuradas para los niños, se han visto casos en que en Halloween les han regalado a los niños golosinas impregnadas como drogas.

Y hasta el gobierno ha permitido con la excusa de la recreación y/o medicación la Marihuana en varios estados obligados a legalizarla de alguna manera para establecer un control social que permita no se desate una epidemia peor.

La crisis de los Opioides, la punta del iceberg

La crisis de opioides o epidemia de opioides​ se refiere al gran aumento de drogadictos y muertes asociadas con el uso indebido de analgésicos opioides en los Estados Unidos. La mayoría, por haberse vuelto dependientes de los opioides legales que se les había recetado previamente por un médico.

El comienzo del fenómeno fue el analgésico recetado OxyContin, .​ Ya en la década de 1920, el problema de la adicción a este tipo de sustancias era conocido, pero fue desplazado del debate público con éxito. Además, a través del cabildeo y el marketing agresivo, Purdue y otras compañías farmacéuticas han estado produciendo opioides, que anteriormente sólo eran utilizados por pacientes críticos y moribundos, pero ahora se recetan para dolores cotidianos en los Estados Unidos. El gran aumento en el número de muertes relacionadas con las drogas en los EE.UU. fue una de las razones por las cuales la esperanza de vida promedio ha disminuido desde 2015, por primera vez desde la Primera Guerra Mundial.(Wikipedia)

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), las muertes por sobredosis en 2015 alcanzaron la magnitud de una epidemia.​ Ya entre 1999 y 2008, el número de muertes por sobredosis, así como la venta y el abuso de analgésicos aumentaron considerablemente. Desde 2015, hay más muertes por heroína en los Estados Unidos cada año, que por accidentes automovilísticos y armas. La sobredosis de drogas es la principal causa de muerte entre los estadounidenses menores de 50 años, con dos tercios de las muertes ahora causadas por opioides.9​ Esto ha contribuido a una disminución de la esperanza de vida media en los Estados Unidos en los últimos años. A diferencia del pasado, la adicción a las drogas ya no se limita principalmente a ciertos puntos de acceso social en las principales ciudades, sino que afecta principalmente a la clase media en las zonas rurales estadounidenses. La razón principal se explica por la prescripción excesivamente frívola de opioides para el alivio del dolor. (Wikipedia)

Epidemia de opioides en EEUU.. Un País de Adictos was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos