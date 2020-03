Marc Lipsitch, Epidemiólogo de Harvard afirma que ya no se puede detener al Coronavirus

Un experto epidemiológo de la Universidad de Hardvard ha emitido fuertes e impactantes consideraciones acerca de la pandemia global del coronavirus covid-19.

Marc Lipsitch epidemiólogo de la Universidad de Harvard , predijo que hasta el 60 % de los adultos del mundo podrían infectarse con el covid-19 y afirmó que no cree que «el virus pueda ser ya detenido» durante una entrevista con la revista Der Spiegel.

«Por supuesto, es una proyección y, como cualquier proyección, podría estar equivocada», señaló el experto sobre su predicción de la propagación del nuevo coronavirus, que ya se cobró la vida de más de 4.000 personas.



«Pero si tiene un número reproductivo de una enfermedad infecciosa de alrededor de 2 [en promedio, cada persona infectada transmite la enfermedad a otras dos personas], que parecen ser las estimaciones que estamos obteniendo en este momento, entonces, como mínimo, la mitad de la población adulta necesita infectarse antes de que la propagación pueda detenerse permanentemente», explicó el epidemiólogo.

Lipsitch además subrayó que no está claro cuántas personas están realmente infectadas con el covid-19: «Es como un iceberg, con los casos graves en el nivel superior y los asintomáticos debajo de la superficie. No sabremos qué tan grande es la última parte del iceberg, y por lo tanto la verdadera tasa de mortalidad, hasta que termine el brote».

«No creo que el virus pueda ser ya detenido. Es muy tarde para eso», opinó, agregando que existe «una gran posibilidad» de que el covid-19 esté entre nosotros por mucho tiempo.

«Sin embargo, hay algo de esperanza. Podría haber un período largo con poca transmisión en uno o dos años simplemente porque [el virus] estará tan extendido que la mayoría de las personas se volverán inmunes a él», concluyó el especialista.

