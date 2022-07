Eramos muchos y parió la Abuela! Detectaron al menos un caso de Cólera en Wuhan

Con este refrán venezolano, comenzamos este contenido noticioso, pues no nos esperábamos menos de China y muchos menos de Wuhan, una ciudad que ha «parido» tantos virus que fustigan al mundo actualmente.

Detectaron al menos un caso de Cólera en Wuhan.

Wuhan, China.- La ciudad de Wuhan donde se originó el coronavirus o pandemia de Wuhan, que posteriormente la OMS denominó como COVID-19, ha reportado al menos un hombre contagiado con Cólera, el mismo al parecer fue atendido y se encuentra estable, se desconoce si pudo contagiar a otras personas y cómo el hermetismo es sinónimo en todo lo que surge cómo fuente de información desde China, no podemos esperar mucho.

Recordemos el caso del médico chino que a finales de Noviembre del año 2019 alertó sobre una enfermedad desconocida que provocaba afecciones respiratorias similares al SARS, el mismo fue detenido por las fuerzas policiales chinas y obligado a firmar una declaración donde se comprometía bajo pena de ser enviado a la cárcel, a no divulgar nada sobre la enfermedad que refería.

Medios locales reportaron: «Un caso de cólera ha sido registrado en la Universidad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, informa la agencia Xinhua, citando a las autoridades sanitarias locales.

Global Times detalla que la infección se detectó el pasado sábado a un estudiante de posgrado que sufrió vómito, diarrea y fiebre. Unas pruebas mostraron que fue positivo por O139, un tipo de bacteria que causa cólera, pero el gen de virulencia fue negativo.».

Información acerca del Cólera.

¿Qué es el cólera?

El cólera es una enfermedad bacteriana que afecta el tracto intestinal. Lo produce un germen llamado Vibrio cholerae.

¿Cómo se disemina este germen?

El germen del cólera se transmite a través de la materia fecal. Se contrae al consumir alimentos o beber agua contaminados por la materia fecal de una persona infectada. Esto ocurre con mayor frecuencia en países subdesarrollados que carezcan de abastecimiento apropiado de agua y eliminación adecuada de aguas residuales.

¿Cuáles son los síntomas del cólera?

Las personas expuestas al cólera pueden presentar diarrea, vómitos y deshidratación leves o graves. En general, no presentan fiebre.

¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?

Los síntomas pueden surgir de unas pocas horas a cinco días después de la exposición.