Eric Chacón y Tony Succar lanzan video musical del tema Caribe Vals

Eric Chacón, flautista venezolano y Tony Succar, percusionista nacido en Perú, han recibido las mejores críticas tanto de la prensa como del público por el álbum Mestizo, una maravillosa fusión cultural que mezcla las raíces musicales de sus países natales, descubriendo los ritmos de la herencia africana que los identifican como latinos. Para celebrar el éxito, han decidido lanzar un nuevo video musical correspondiente al tema Caribe vals que ya está disponible vía Youtube en el siguiente link:

Mestizo se consigue en las principales plataformas digitales, pero ahora también se encuentra en formato físico a través de Amazon: https://amzn.to/3jwv3RX El dúo aprovechó el buen momento para presentar su EPK, con el que sus fans podrán conocer más acerca de este proyecto, así como de la carrera de ambos artistas y se puede disfrutar en el siguiente link:

En el video de Caribe Vals, una composición de Gerardo Chacón donde además de Eric Chacón en la flauta y Tony Succar en el cajón, participan Agustín Espina en el piano, Juan Ernesto Laya en las maracas, Roberto Moreno en la percusión y el propio Gerardo Chacón en el bajo. Este tema fue grabado en vivo en los Unity Studio y producido por el dúo venezolano-peruano.

“Caribe vals un tema hecho en forma de vals que luego pasa a un ritmo latino que nos describe la gran mezcla que tenemos en nuestros países, representa la música de la montaña y la música de las costas influenciadas por las migraciones africanas”, explicó el también saxofonista Eric Chacón.

Vale recordar que Tony Succar es dos veces ganador del Latin Grammy por su tributo latino a Michael Jackson en el disco Unity. Eric Chacón, por su parte cuenta con 5 trabajos solistas y fue formado académicamente en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, donde tocó con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar; asimismo participó como músico en producciones de otros artistas que fueron galardonados con el Grammy en distintas categorías.

¨La música latina es y será un motivo de unión, una clave en nuestra identidad, un sentir que llevamos dentro de nuestro ser y Mestizo es un proyecto con infinitas congruencias, nuestros orígenes tienen tal similitud que en este álbum mezclamos ritmos afro-venezolanos y afro-peruanos con extrema fluidez, interpretando estilos como los valses, la onda nueva y el joropo”, agregó.