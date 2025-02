Eric Mestizo Inició El 2025 Cambiando “Flores Por Canciones”

“…tengo tanta plata como piojos tiene un calvo…” es parte de la letra jocosa con un toque romántico.

Eric Mestizo continúa con su carrera musical, capturando corazones a través de sus melodías con letras emotivas y en esta ocasión con un toque ocurrente, en su primera producción musical del 2025 titulada “Flores por canciones”. Un pop con ritmos urbanos que celebra la declaración de amor de un hombre enamorado, pero sin recursos económicos inspirado por su honestidad a la hora de ofrecerle solo versos a una chica para formalizar una relación.

“Flores por canciones” es el tema musical perfecto para todas las parejas enamoradas que apuestan a la esencia del amor por encima del dinero, caracterizado por el humor en sus coros y en algunas líneas, con las cuales algunas mujeres podrían sentirse atrapadas.

Recordemos que Eric Mestizo trae la esencia musical de éxitos como “Regálame una sonrisa”, “Si nos escapamos” y “Te Besaré”; ahora nos interpreta “Flores por canciones” escrita por Juan Paz y producida por Fernando Salas (Fuego).

Es importante mencionar que Eric Mestizo también es actor y asoma parte de su experiencia en el video de la canción, junto a la modelo Geraldine Sánchez, dirigido por Alex Galán (Xsesión); quien ha rodado producciones de Gilberto Santa Rosa, Camila, Ronald Borjas, Guaco, entre otros; y disponible en el canal de You Tube del cantante.

“Flores por canciones” es la nueva propuesta musical del merideño Eric Mestizo (radicado en Estados Unidos) demostrando que sigue creando, cantando y conectando con sus seguidores, apoyado nuevamente y desde sus inicios, en materia de promoción y difusión por Darío Contreras (Darios Producciones Promociones).

Sigue a Eric en sus redes sociales: @ericmestizo

