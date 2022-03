Erico y Jacome le cantan al mundo “De Venezuela soy”

Los venezolanos que hacen vida en la ciudad de Miami fusionan el pop urbano con los sonidos de los instrumentos venezolanos como el arpa y el cuatro

Erico y Jacome son dos músicos venezolanos que hace un año se unieron en la búsqueda de un nuevo sonido para hacer que las nuevas generaciones se identifiquen con los sonidos tradicionales de Venezuela como el arpa y el cuatro que mezclados con los bits de la música urbana hacen “De Venezuela soy” bajo la producción de Jhon Paul “El Increíble” y MG Selecta, con mezcla de Mike Fuller.

“De Venezuela soy” surge con la idea de llegar cada vez a más coterráneos, creando un himno para todos aquellos que están lejos de su tierra haciendo que se conecten con sus recuerdos al ritmo del arpa eléctrica y el cuatro. Inspirándose en artistas como Rafael “El Pollo” Brito, Carlos Baute y el colombiano Carlos Vives que anteriormente han hecho estas fusiones.

Erico y Jacome trabajaron bajo la dirección de Jorge Martínez y la producción de Bold Media Group un audiovisual en el que reflejaron el optimismo, los colores de su tierra, la gente y los hermosos paisajes con la intención de dejar el mensaje de que siempre Venezuela los estará esperando.

Tributo a Simón Díaz

Como parte de su visión de resaltar la cultura venezolana, Erico y Jacome crearon una nueva versión de “Caballo Viejo” original del maestro Simón Díaz, que hasta la fecha ha sido traducida a doce idiomas y versionadas por artistas de fama internacional como José Luis Rodríguez “El Puma”, Celia Cruz, Julio Iglesias, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, Juan Gabriel, Rubén Blades, entre otros. Para Erico y Jacome , “Caballo viejo” es un legado dentro de la música venezolana y que la nueva generación debe conocer.

«Caballo Viejo», también fue producida por Jhon Paul “El Increíble” y MG Selecta, con mezcla de Mike Fuller, ya cuenta con más de 1.000.000 de streaming en las plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Youtube, este último con un audiovisual dirigido por Orlando Rivera, demostrando gran receptividad por parte del público.



NDP David Leal