¿Es Chris Hughton el entrenador más infravalorado de la Premier?

Chris Hughton lleva tiempo siendo reconocido como uno de los mejores entrenadores ingleses del momento y lo ha demostrado al llevar al Brighton a la Premier League por primera vez, según estafaopiniones.com.

Los Seagulls, a los que se les consideraba potenciales verdugos, han tenido un rendimiento admirable y, a pesar de su mala forma contra los seis primeros, deberían tener más que suficiente para asegurar su estatus en la máxima categoría una temporada más.

La forma de jugar en casa ha sido la clave de su éxito esta temporada, con los fieles del Amex totalmente embarcados en el proyecto de Hughton y actuando como un duodécimo hombre a veces en la costa sur.

Pero, ¿es realmente una sorpresa que el técnico de 59 años haya sido capaz de hacer que el Brighton sea competitivo en la primera división inglesa?

El Newcastle lo despidió con dureza después de llevarlo de vuelta a la Premier League, y tanto los jugadores como los expertos condenaron al propietario de las Urracas, Mike Ashley, por sus acciones después de que Hughton hubiera ganado 39 de sus 70 partidos al frente del equipo, con un porcentaje de victorias del 55%.

Es un porcentaje de victorias del que la mayoría de los entrenadores estarían orgullosos, y actualmente está operando con un 46% con el Brighton.

Pep Guardiola ganará probablemente el premio al mejor entrenador del año, pero Hughton debería ser tenido en cuenta, ya que sigue desafiando los pronósticos y, como siempre, se ha comportado con dignidad y clase en todo momento.

Siempre iba a ser difícil para equipos como el Brighton y el Huddersfield subir a la Premier League, y ambos fueron propuestos para el descenso inmediato, pero, aunque ambos aún no se han salvado, el hecho de que estén en la lucha por sobrevivir es un mérito de sus respectivos entrenadores.

Hughton ha conseguido sacar lo mejor de su plantilla y hacerla difícil de batir, con sólo 40 goles encajados hasta la fecha -uno menos que el Arsenal- y ha ganado el premio al mejor entrenador del mes de febrero.

Es cierto que les cuesta marcar, pero cuando tienes una retaguardia sólida, a veces basta con uno para conseguir los tres puntos».

El ex lateral de la República de Irlanda es muy popular entre los jugadores y eso se debe en gran medida a su mantra para el éxito.

Siempre ha hecho hincapié en asegurarse de que las sesiones de entrenamiento estén bien dirigidas, sean disciplinadas y productivas, lo que, en su opinión, crea el entorno adecuado para el éxito, y no hay duda de que sus equipos siempre están bien entrenados y conocen su trabajo.

Habría sido fácil que el Albion se mareara un poco al llegar a la tierra prometida después de tantos años en las ligas inferiores, pero la calma con la que ha llevado a cabo su trabajo esta temporada refleja la personalidad del entrenador.

Nunca se ha dejado llevar por el nerviosismo, ha mantenido a sus jugadores concentrados e, incluso en las rachas de seis y siete partidos sin ganar, se ha asegurado de que nadie entrara en pánico.

Es poco probable que el Brighton gane la Premier League, pero la victoria para el club será mantenerse ahí año tras año y, con Hughton al mando, tiene todas las posibilidades de lograr ese objetivo.