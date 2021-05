¿Es fácil enviar y recibir un paquete desde China?

Tanto para enviar como para recibir paquetes, China es sin duda el país líder en el comercio electrónico, cuyas ventas se han disparado completamente desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, ya que muchas personas se han tenido que adaptar a la nueva vida donde las tiendas han estado cerradas como medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Por ello, empresas como seguimiento china post han permitido que la espera de los productos que llegan a tu casa sea más placentera al informarte a tiempo real de todos los pasos.

Pero lo que debes saber es que el liderazgo de China no es algo nuevo o provocado por el coronavirus, ya que desde 2013 superó al comercio estadounidense. Pero el boom tuvo lugar cuando el grupo Alibaba pasó a cotizar en 2014 en bolsa.

Pon un número de seguimiento en tu vida y será más fácil.

ChinaPost se ha convertido en uno de los servicios más populares en la entrega de productos, sobre todo por el auge del EPacket, muy utilizado en la actualidad, sobre todo también por los que han optado o han vito un gran negocio en el dropshipping.

La y el precio que han de pagar por los gastos de envío y por el servicio en general es lo que más gusta a los clientes dado que es inferior al de otras empresas, que se toman más tiempo en al cadena logística de entrega.

Gracias al tracking, vas a poder seguir paso a paso y en tiempo real dónde se encuentra el producto que has pedido, además de saber si ha habido algún tipo de problema en las aduanas del país del destino final.

Este proceso de tracking es imprescindible para todo el mundo, pero en especial para aquellos que hacen dropshipping, porque de esa manera van a poder saber el tiempo estimado de la llegada del producto y poderle comunicar al cliente con toda transparencia cuándo lo podrá recibir, ganando así mucha más fidelidad.

Si no es con el propio sistema de ChinaPost, hay numerosas webs que te permiten encontrar el paquete que hayas pedido y que sale desde China. La información sobre el producto puede estar disponible entre 5 y 10 días después de obtener el número de seguimiento.

Lo que ocurre con este servicio es que hay una especie de vacío en medio ya que una vez que es entregado a la aerolínea, lo cual te da tranquilidad sabiendo que ha salido de China, no puedes saber la localización exacta cuando está en mitad de camino. Tras dejar China, suele tardar unos 15 días, como mínimo, para que haya una actualización de tu pedido.

¿Hay productos prohibidos para los envíos a China y para la entrega?

Lo cierto es que recibir un producto de China es relativamente fácil, ya que directamente no venden productos que ellos consideran que están prohibidos o restringidos por las autoridades del país.

Sin embargo, enviarlo si puede llegar a ser un poco más difícil por la ley china, que puede rechazar tu nicho de mercado por los productos que vendes.

Lo primero que debes tener a la hora de enviar tu paquete a China es que ha de tener un sello de certificación obligatorio. El destinatario también debe tener en su posesión un Registro de Aduanas y pasar por notaría para obtener así un poder.

Pero esto es solo la burocracia documental, luego has de tener en cuenta cuáles son los productos que están prohibidos o restringidos por las aduanas chinas, como divisas, artículos perecederos, libros que dañan al interés del país, antigüedades o, claramente, explosivos.

¿Es fácil enviar y recibir un paquete desde China? was last modified: by

Temas relacionados:

En : Tecnología