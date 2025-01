¿Es obligatoria una placa frontal en los EE. UU.?

En los Estados Unidos, la utilización de placas frontales en los vehículos varía según el estado donde esté radicado el automóvil. En algunos de ellos son obligatorias para la parte delantera y trasera, pero en otros, solo se requiere la placa posterior.

Por eso resulta importante saber si tienes que circular con tu placa frontal de manera obligatoria, ya que si eres atrapado sin placa puedes percibir severas multas y consecuencias legales.

¿En qué estados es obligatoria la placa frontal?

Como dijimos,cada estado tiene su legislación particular. En 2024, 31 estados exigen que los vehículos tengan placa tanto trasera como delantera para poder transitar por la vía pública.

Estos son:

Alaska

California

Colorado

Connecticut

Hawaii

Idaho

Illinois

Iowa

Kentucky

Maine

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New York

North Dakota

Ohio

Oregon

Rhode Island

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Wisconsin

Wyoming

Pero también hay otros 19 estados en los que solo se exige la placa trasera del vehículo.

Estos son:

Alabama

Arizona

Arkansas

Delaware

Florida

Georgia

Indiana

Kansas

Kentucky

Louisiana

Michigan

Mississippi

New Mexico

North Carolina

Oklahoma

Pennsylvania

South Carolina

Tennessee

West Virginia

¿Por qué se dan estas diferencias?

Mientras en algunos estados como California se pueden generar severas multas al no llevar una placa frontal, en otros se estima que estas patentes pueden generar un costo adicional para los conductores. De hecho, muchos vehículos son fabricados sin un soporte para esta placa frontal, lo que lo hace más conveniente para los propietarios.

Por lo tanto, no solo puede representar una cuestión económica para los conductores, sino que también está relacionado con la estética del vehículo, a través de un diseño más «limpio».

En cambio, en aquellos estados donde se requiere de manera obligatoria se hace hincapié en la seguridad como primera medida. De hecho, el Instituto de Transporte de Texas A&M, una agencia de investigación de transporte afiliada a la educación superior en los Estados Unidos, realizó un estudio con el objetivo principal de comprender los beneficios y desafíos de tener placas de matrícula delanteras y traseras.

Allí destacaron los hallazgos sobre las ventajas de las matrículas delanteras, incluida la mejor visibilidad durante el día debido al resplandor del sol y el aumento de los ingresos para los estados a través de vehículos más fácilmente identificables en las autopistas de peaje.

Respecto a la cuestión de seguridad, en 2016 la Asociación Nacional de Sherrifs de los Estados Unidos declaró su apoyo a las placas delanteras y traseras diciendo que “son esenciales para la identificación rápida y precisa de vehículos de motor incluso a velocidades de autopista, especialmente porque los agentes de la ley a menudo se encuentran con vehículos robados en la autopista».

¿Qué sucede si te atrapan sin placa frontal?

En aquellos estados en que es obligatorio, no circular bajo estas condiciones puede traer varias consecuencias, aunque eso también dependerá de cada jurisdicción.

En algunas de ellas, como por ejemplo Texas, la multa puede ser de hasta $200. En otras, puedes enfrentar problemas para renovar el registro de tu vehículo, aunque todas estas situaciones pueden complicarse si estás involucrado en algún accidente o eres detenido por una infracción de tránsito.

Para tomar otros ejemplos podemos citar a Washington, donde la multa es de alrededor de $136, Oregon de $115 e Illinois que van desde los $75 a los $150.

¿Qué sucede en caso de mudanza o viaje de un estado a otro?

Debes consultar las leyes locales del estado al que te diriges para poder prevenir esta cuestión y, en caso de necesitarlo, debes instalar un soporte para placas frontales.

Luego, deberás registrar tu vehículo correctamente para poder obtener tu placa frontal y no tener problemas en el estado de destino.

