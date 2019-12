Escalofriante pelicula llega en enero del 2020 con ¨La Noche de la Bruja»

Caracas, enero de 2020. Inspirado en clásicos del género invernal, el director Jordan Baker presenta un thriller de suspenso que logra helar la sangre, La

Noche de la Bruja, el primer estreno del año 2020, anunciado por MundoDPelícula y Cines Unidos.

La cinta, responde a las demandas de entretenimiento de la audiencia joven, que de acuerdo con los especialistas y entendidos en la materia, pudiera ser

considerado como un real exponente de la tendencia que se retroalimenta del impacto de las ficciones seriadas.

El reparto, reúne a un conjunto de talentos emergentes, quienes interpretan papeles verosímiles en la gran pantalla. El mismo, está compuesto por Hannah

Kasulka, Alexander De Jordy, Craig Arnold, Corbin Bleu , Sasha Clements , James Gilbert, David Lafontaine, Humberly González , Ian Matthews y Kyle Mac.

Cerca de las heladas montañas donde hace siglos fueron los juicios contra de las brujas de Salem, un grupo de jóvenes planea pasar un fin de semana entre

amigos en las pistas de snowboarding, pero tras el cierre de la carretera principal, se ven obligados a desviarse siguiendo una ruta que los adentra en las

profundidades del bosque. Con su vehículo averiado, mientras comienza a caer la noche, empiezan a experimentar una serie de alucinaciones con extrañas figuras que se mueven entre los árboles acechándolos. Pronto la división, el pánico y elinstinto de supervivencia será lo que predomine en esta escalofriante noche.

“La Noche de la Bruja” llegará a todas las salas de cine, ubicadas en las principales ciudades del país, desde el próximo viernes 10 de enero.

Entérate de más, síguenos en instagram a través de la cuenta @Mundodpelicula

Jefe de prensa: Joseph Herrera V.P. Sport Magazine.

