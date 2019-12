Escándalo por denuncias de Corrupción en la Asamblea Nacional de Venezuela . Una investigación de periodística independiente desató en las últimas horas un efecto bola de nieve, que comenzó con un par de sujetos que se les había dado la confianza de ser diputados y miembros de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, por la extinta Mesa de Unidad y que de acuerdo a la investigación del portal Armando.info utilizaron junto con el resto de los miembros de la comisión sus facultades temporales para emitir unas supuestas «cartas de buena conducta» dirigidas a la Fiscalía de Colombia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, donde eximían a personas señaladas por dichos gobiernos de tramas de corrupción.

¿Que es la comisión de Contralor de la Asamblea Nacional?

Es un grupo de diputados designados para servir de monitores del buen desempeño de la «cosa pública», es decir, fungen cómo supervisores y evaluadores de lo que debería ser la gestión de cada órgano del gobierno, sea Municipal, Regional o Nacional, en Venezuela.

¿ Quienes son los señalados ?

Hasta ahora todos los miembros de la comisión de contraloría de la AN. Tal vez sería importante conectar al menos a dos de los señalados con el fallido intento de nombrar un CNE independiente, y no poder lograrlo debido a que 3 diputados se desaparecieron el último día posible para dicha elección, después aparecen con excusas «chimburrias», luego, estos dos mencionados aparecen como miembros de la comisión de contraloría uno de apellido Barrientos y otro de apellido Superlano, que le ha dado a individuos señalados anteriormente, ·carticas» de «tu no hiciste nada eres bueno», el escándalo pica y se extiende.. estos individuos quemaron los barcos y la pradera a fuerza de corrupción, no le han dejado respiro a Venezuela para poder salir del marasmo en que se encuentra.

Los diputados Adolfo Superlano y William Barrientos, que figuran en el reportaje de @ArmandoInfo , fueron de los que impidieron el quórum cuando la AN trató de designar rectores del CNE en 2016.

