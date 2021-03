Esmeralda se adueña de la pantalla de Televen

La exitosa telenovela de Delia Fiallo narra la historia de dos familias de distintas clases sociales. El drama y el romance estarán presente en todo momento

A partir de hoy, 24 de febrero, la exitosa telenovela Esmeralda, en su adaptación brasileña, formará parte de la parrilla de programación del canal de Horizonte. Los televidentes podrán disfrutar de esta producción a partir de las 10:00 de la noche.

El dramático de Delia Fiallo, encabezado por Bianca Castahno y Claudio Lins, narra la historia de dos familias de distintas clases sociales, donde los hijos son intercambiados al nacer. Años más tarde, el destino se encarga de presentar a estos jóvenes: un hombre de buena familia y una mujer invidente y humilde. Pero será el tiempo el que los lleve a descubrir la verdad de sus orígenes.

El romance y el drama se fusionan, una vez más, con esta telenovela producida por la cadena SBT en asociación con Televisa y transmitida por Televen.

