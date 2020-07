Ingredientes del Espagueti al Ajo con Salsa Marinara

1 paquete (8ozs) de espagueti

2 cucharadas soperas de aceite de oliva

3 dientes de ajo picados finamente

2 tazas de salsa marinara de tu gusto

Queso parmesano Pasos Cuece el espagueti de acuerdo a las instrucciones del paquete. Escurre y reserva.

En una cacerola, calienta el aceite a fuego medio alto. Agrega los dientes de ajo y cocínalos, sin dejar de mover, hasta que se pongan dorados. Agrega el espagueti y revuelve bien hasta que todo el aceite y los ajos han cubierto cada hilo de pasta.

Agrega la salsa marinara y revuelve hasta que todo se integre muy bien.

Divide la pasta en cuatro platos, agrega queso parmesano al gusto y sirve inmediatamente.