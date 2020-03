España limita la circulación de personas y moviliza al Ejército por el coronavirus

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comparecido la noche de este sábado para comunicar que se ha aprobado la declaración del estado de alarma en todo el país para luchar contra la expansión del coronavirus y desgranar algunas de las medidas que contempla, como es la limitación total de los movimientos de los ciudadanos salvo algunas excepciones.

«La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio del estado español durante 15 días, que se podrían ampliar con la autorización del Congreso de los Diputados, si fuera necesario», ha anunciado Sánchez tras más de 8 horas de reunión del Consejo de Ministros.

«Las medidas que vamos a tomar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias», ha advertido Sánchez. «El real decreto entrará en vigor con efectos inmediatos, pues se va a publicar en el BOE esta misma noche», ha señalado Sánchez.

Cuatro grupos de medidas

El presidente del Gobierno ha explicado que habrá cuatro grupos de medidas:

apoyo a los trabajadores, a los empresarios, a las familias y a los colectivos más vulnerables

flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar los despidos, los denominados ‘expedientes de regulación temporal de empleo’ (ERTE)

apoyo a la actividad económica

apoyo a la investigación para encontrar la vacuna del coronavirus

«A partir de hoy la autoridad competente en todo el territorio español será el Gobierno de España«, ha aseverado.

