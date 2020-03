España se convierte en el cuarto país más afectado por el coronavirus

España se ha convertido este martes en el cuarto país con más casos de coronavirus del mundo, después de que haya superado a Corea del Sur en número de positivos. Así, el país supera ya los 11.000 contagios y casi alcanza los 500 fallecimientos de personas infectadas con el nuevo virus.

En las últimas 24 horas se han detectado 1.987 casos nuevos, por lo que el número total de positivos asciende a 11.178 casos. Según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, este aumento del 17,7 % es «algo menor de lo habitual».

5.136 personas, el 46 % de los casos, se encuentran hospitalizadas, 563 de ellas, las más graves, permanecen ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). Los fallecimientos registrados son ya 491, mientras que los enfermos que han superado la enfermedad se duplican con respecto a la cifra de este lunes, por lo que ya han sido dados de alta 1.098 pacientes, el 9 % del total. Por lo tanto, quedan activos en el país 9.659 casos.

La región con más casos confirmados continúa siendo la Comunidad de Madrid, con 4.871 positivos, aunque continúa bajando su porcentaje con respecto a la totalidad del país y ya solo representa el 43 % de los casos. También es el territorio que más pacientes ha recuperado hasta el momento, 951, el 19 % de los casos. Además, registra 340 enfermos en UCI y 355 fallecidos.

En segundo lugar se encuentra Cataluña, con 1.394 casos y 18 fallecidos; seguida de el País Vasco, con 765 casos y 36 decesos; y de Andalucía, con 683 positivos y 11 muertes de pacientes con Covid-19.

