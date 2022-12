España se hunde y cae ante Marruecos en Qatar 2022. No, ya no quedan dudas, la fase final de la Copa del Mundo Qatar 2022 venía eliminando las llamadas “sorpresas” en la competición; Argentina, Holanda, Croacia, Brasil, Francia e Inglaterra superaron sus cruces de octavos como era de esperarse, sin embargo, fue la humilde y trabajada Marruecos la que dio otro batacazo y eliminó a España 3-0 en la tanda de tiros penalti.

Con sus armas y apostando siempre a su estilo de juego propio, ambos equipos salieron a la cancha en búsqueda de la victoria; para España fue la posesión del balón y, para Marruecos, fue el repliegue defensivo y los contraataques rápidos.

Así transcurrió el encuentro en su totalidad, los españoles dominando el balón y, por otro lado, los marroquíes esperando en campo propio y esperando el error rival; así, sin más, no hubo mayores sobresaltos en los 90 minutos.

España se mostró desdibujada, insípida y poco profunda, se dedicó a tener el balón y poco más. 1.019 pases intentados, con 90 % de precisión, pero, con 13 intentos de remates, de los cuales, solo 1 fue dirigido al arco; por otro lado, Marruecos tampoco lució, a pesar de que se le notó mejor en campo, solo intentó 6 remates, de estos, solo 2 llegaron al arco.