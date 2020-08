Receta de pastel de plátano con Carne Molida

Te invitamos a preparar de manera diferente y divertida esta receta que puedes acompañar con alguna ensalada de vegetales, si es tu preferencia.

Ingredientes

3 Unidades de plátanos maduros

650 Gramos de carne molida

500 Mililitros de Salsa boloñesa

3 Unidades de tomate

250 Gramos de queso para gratinar

1 Pizca de orégano

2 Diente de ajo

1 Pizca de sal

1 Pizca de pimienta

Preparación:

– Sofríe la carne en aceite con ajo los dientes de ajo bien picados, la cebollas, sal y pimienta. Espera a que la carne este medio cocida y agrega la salsa boloñesa.

– Aparte, corta los plátanos en tajadas y fríelos en un poco de aceite. El plátano maduro también es conocido como plátano macho.

– Finalmente, para terminar con nuestro pastel de plátano y carne, utiliza un molde para horno y empieza a colocar capas en este orden: plátano, carne con salsa, rodajas de tomate, orégano y queso. Repite hasta que se acaben los preparados. Finaliza con una capa gruesa de queso.

– Lleva el pastel de plátano y carne al horno y cocina a una temperatura media de 180º hasta que gratine. Sírvelo con un poco de pan. Te recomendamos acompañar este original plato con un puré de patatas o si quieres algo más ligero, combina con una ensalada fresca de queso y cilantro.

¡y buen apetito!