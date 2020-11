Especialista alerta sobre causas y consecuencias del sobrepeso para la salud

El cirujano bariátrico Wartan Keklikian destaca, entre otras, la diabetes tipo 2, que afecta del 20 al 40% de los pacientes obesos

A propósito del Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, el cirujano bariátrico y laparoscópico Wartan Keklikian, alerta sobre los malos hábitos que determinan hoy día que, más 1.900 millones de personas presenten problemas de sobrepeso y obesidad a escala global, según cifras de la Organización Mundial de la Salud que cita. De acuerdo con las estadísticas de la OMS 1.300 millones presentan sobrepeso y alrededor de 650 millones obesidad.

Explica el doctor Keklikian, integrante del grupo de profesionales de la salud que conforman la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM), ubicada en el Instituto Médico La Floresta de Caracas que, entre las causas más determinantes de lo que según la OMS constituye una enfermedad crónica figuran: los malos hábitos de personas que ingieren carbohidratos, grasas, alcohol, refrescos y distintos tipos de “chucherías”, o consumen medicamentos tales como antidepresivos, antipsicóticos, que fuman en exceso y de pronto dejan de hacerlo; así como de quienes viven de un modo sedentario, encerrados en una oficina o colocados frente a una pantalla de televisión durante la mayor parte de su tiempo.

Relación con otros padecimientos

Por otra parte, el especialista sostiene que son muchos los trastornos relacionados con la obesidad, donde cataloga como el “más clásico” el síndrome metabólico, que según explica, engloba a su vez a varias enfermedades, entre las que menciona la resistencia a la insulina o la diabetes, la hipertensión arterial, problemas con el colesterol y los triglicéridos.

“Después de esto es cuando vienen los infartos, los Accidentes Cerebro Vasculares, derrames cerebrales y, además de problemas de rodillas, tobillos, de la columna vertebral y de la piel, como: hongos, el edema de los miembros inferiores, la gota. Así como varios tipos de cáncer; la enfermedad del sueño, debido a que los pacientes que no pueden respirar bien mientras duermen y entonces en el día se pasan cansados. Pero básicamente, la mayoría de estos padecimientos tiene una relación muy estrecha con síndrome metabólico, donde destaca la diabetes tipo 2, que afecta de 20 al 40% de los pacientes obesos”, expuso.

Cuando la cirugía bariátrica es necesaria

Basado en lo que los especialistas denominan el índice de masa corporal (IMC), concebido como el método utilizado para estimar la grasa que acumula una persona, y determinar si el peso se encuentra dentro del rango normal, o si por el contrario, presenta delgadez, sobrepeso u obesidad, se establece una relación que toma en cuenta la estatura y el peso del individuo.

Según lo explica el doctor Keklikian, a través de este método matemático se calcula la altura o talla de la persona elevada al cuadrado (kg x m2), y lo normal se considera entre 18,5 y 25. De allí que, agrega, entre 25 y 30 se considera sobrepeso, de 30 a 35 obesidad, de 35 a 40 obesidad tipo 2, y más de 40 obesidad mórbida o tipo 3.

“Antes se decía que la obesidad mórbida era la que se operaba, al igual que a pacientes con obesidad tipo 2 y que tuvieran alguna enfermedad como las descritas. Actualmente pacientes con más de 30 de IMC, con alguna enfermedad; así como aquellos con más de 35, sin ninguna otra enfermedad, son candidatos a cirugía. Hoy, en UBAM contamos con la aplicación del balón gástrico para el paciente intermedio; así como el tratamiento médico, nutricional, psicológico y de ejercicio físico, a través de un equipo multidisciplinario”.

Agrega que las principales técnicas: manga gástrica, bypass y balón gástrico, son aplicadas en la UBAM por el equipo de especialistas con el que cuenta la unidad bariátrica.

Beneficios adicionales de la bariátrica

Además de los beneficios a la salud, como el de curar de manera definitiva en su mayoría otros padecimientos, el doctor Wartan Keklikian insiste en que, más allá de lo estético por la mejora de la apariencia de la persona, la cirugía bariátrica es una fundamentalmente una técnica para bajar de peso, mejorar la salud y bajar de peso, que ayuda al paciente a levantar su autoestima y eliminar la depresión con la que llega a la consulta.

NDP

Leonisia Cusati

