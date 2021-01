Especialista habla sobre los beneficios del FitCombat para la Salud

El Fitcombat una disciplina conjuga las artes marciales con el boxeo y otras técnicas aeróbicas ha venido poco a poco calando en el interés de las personas que desean mantenerse en forma y obtener un buen rendimiento cardiovascular.

Esta disciplina que actualmente está presente varios países como: Venezuela desde el año 2002 como país pionero en esta actividad, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Portugal, Colombia, Brasil, España, Chile, Ecuador, Curazao, Italia, Canadá, Reino Unido y Argentina.

El Fitcombat o Fitness Martial Arts es un sistema de entrenamiento aplicado en clases grupales o colectivas de actividad física y el Fitness incluye la fusión de técnicas de combate real del boxeo y de las artes marciales; estructurando de manera ordenada y secuencial estos patrones de movimientos dentro de un marco musical desafiante, estimulante y dinámico.

El sistema de entrenamiento FIT COMBAT incluye diversos intervalos de intensidad en los diferentes movimientos realizados por el cuerpo humano, con trabajos localizados de ciertos grupos musculares y una continua regulación cardio-respiratoria. La estructura de las coreografías con el empleo de la música como guía principal, hace posible concebir clases amenas y seguras con la finalidad de evitar improvisaciones y brindar un producto serio, seguro y profesional.

Beneficios de la Disciplina

Aumenta la sensación de bienestar, autoestima y seguridad. Incrementa la fuerza. Eleva la velocidad y potencia. Beneficia la concentración Aumenta la flexibilidad y resistencia muscular. Se quema entre 600 a 800 calorías. Contribuye con la coordinación y el equilibrio. Potencia la pérdida de peso a través del aumento del gasto calórico e incremento de la masa corporal.

El Fitcombat se puede ejercer en cualquier lugar. La practican entrenadores y todo público general que quieran dedicarse al bienestar y actividad física. El mismo pretende incluir diferentes alternativas de actividad física y Fitness para toda la población y evolucionar en la oferta lúdico-deportiva adaptada a todas las diferentes edades.

Una transformación saludable.

Linda Larrazábal actualmente es instructora cerficada de fitcombat, con 44 años de edad, está casada y es licenciada en Administración de Empresas, adicionalmente es la creadora de la marca Fashion Bisutery (@fashion_bisutery) e impulsora de entrenamientos y asesoramientos personales a través de @Strongerfit mediante las redes sociales.

Mujer disciplinada, constante que poco a poco ha evolucionado a grandes pasos, tiene como Instructora Oficial de Fitcombat 2 años y en todo este tiempo se dedicado a mejorar cada día para brindar a sus alumnos un excelente resultado.

Además tiene una Certificación de Coach Crosstraining Funtional at Home (entrenamiento en casa).

Linda nos relata que en sus inicios siempre observaba las clases de pistas como algo imposible de hacer pues a pesar de sus limitaciones con su peso corporal que para ese entonces era de 101 kilos el cual le ocasionaba en esa época dolores en las rodillas y calabrés en la mayoría de su cuerpo.

Empezó con entrenamientos básico con caminador y pesas siempre viendo desde lejos las clases de pistas y no fue hasta que un día una Instructora muy reconocida de la disciplina de Fitcombat la invito a entra y le dijo: inténtalo y veras que poco a poco podrás avanzar.

Gracias a ese impulso y constancia de seguir intentando hoy por hoy su peso corporal se mantiene en 78 kilos, mejorando increíblemente su capacidad aeróbica, cardiopulmonar y el mejoramiento de su afección en las rodillas, fortaleciéndose no solo físicamente sino mentalmente. No fue sino con el tiempo el aumento de su pasión por el Fitcombat disfrutando del momento, entre los instructores con que estuvo tomando las clases siempre le comentaban deberías de certificarte porque tienes madera para esta disciplina pero siempre existían las dudas Podre? Hasta que llego la oportunidad de hacer los talleres y así obtener la certificación, logro que obtuvo exitosamente en Diciembre del 2018.

Actualmente Linda se encuentra impartiendo esta disciplina al aire libre en una de las emblemáticas plazas como lo es la Plaza de la Republica (Maracaibo) ubicada en la Av. 5 de Julio en horario de 5:15pm todos los Martes y Jueves.

Fuente. Linda Larrazábal, @lindafitcombat

