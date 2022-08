Especialistas afirman que la lactancia materna reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario

La nutricionista de la Clínica de Prevención del Cáncer de la SAV, Ana Emilia Sojo, expresó que además de favorecer el crecimiento y desarrollo adecuado del bebé, tiene diferentes beneficios para la madre

CARACAS, VENEZUELA.- La lactancia materna restringe la capacidad de las células mamarias de funcionar de manera anormal y, por tanto, reduce el riesgo -para la madre- de padecer enfermedades graves como el cáncer de mama y de ovario.

Así lo aseveró la nutricionista, Ana Emilia Sojo, de la Clínica de Prevención del Cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), quien explicó que numerosos estudios han demostrado que “cuanto mayor sea el período de este tipo de alimentación, mejor será la protección contra los tumores de mama”, que son la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Venezuela.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las mujeres que no amamantan presentan un riesgo 4% más alto de padecer cáncer de mama y 27 % mayor de cáncer de ovario, pues la lactancia materna retrasa la ovulación y, por tanto, hay menos estrógenos en el cuerpo.

La especialista de la SAV recordó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida del bebé, y que continúen con ésta junto con alimentos complementarios adecuados, hasta mínimo los dos años de edad. Puede mantenerse hasta que la madre y el niño lo decidan”.

En este punto, la especialista afirmó que no hay ningún alimento más completo que la leche materna para que el niño crezca protegido, inteligente y lleno de vida, y por eso deberá ser proporcionada siempre a libre demanda sin horario establecido. “Amamantar dentro de la primera hora de vida protege al recién nacido contra las infecciones y reduce la mortalidad neonatal”.

Resaltó que dar pecho no es un acto instintivo, sino que también requiere aprendizaje, información y apoyo. “Esa acción debe ser apoyada y fomentada por los profesionales y la sociedad, pero siempre desde el respeto a la decisión individual”, acotó Sojo.

Beneficios de la leche materna para la madre y el bebé

En la madre la lactancia atenúa los efectos postpartos asociados al estrés y la depresión, evita padecer hipertensión y de enfermedades cardiovasculares. Estudios indican que las mujeres que lactan más de 12 meses previenen un 28% el cáncer de seno y ovario, y en el caso de diabetes tipo 2 reduce su desarrollo entre el 4 y 12%.

La nutricionista resaltó que esta alimentación, que establece y fortalece el vínculo afectivo madre-hijo, “es de fácil digestión y absorción, siempre está lista y a la temperatura ideal. En el recién nacido favorece el crecimiento físico, el desarrollo sensorial y cognitivo; previene la aparición de cuadros alérgicos y reduce el riesgo de obesidad infantil”.

“La lactancia protege de las enfermedades infecciosas frecuentes en la infancia, como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida, dado el caso. También ayuda al desarrollo de la musculatura de la cara y el cuello, lo que facilita la expresión del lenguaje; y previene enfermedades en la edad adulta como sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión”, manifestó Sojo.

Agregó que este mes la SAV realizará un forochat sobre la importancia de la lactancia materna, donde explicarán aspectos como las etapas de la leche materna y su composición nutricional, los beneficios para la madre, como debe ser su alimentación y los aportes que hace al bebé.

La SAV, fundada hace 74 años, cuenta con varios programas preventivos, de cirugía y otros tratamientos, así como con la Clínica de Prevención del Cáncer y tres unidades de Clínica Móvil para hacer pesquisas en las comunidades, además de realizar actividades educativas en comunidades, empresas, y organizaciones.

Para apoyar la labor de la SAV en la prevención del cáncer cualquier empresa, organización o particular puede aportar a través de la plataforma de recepción de fondos www.granbonodelasalud.org. Para poder cumplir con este valor y poder llegar a todos, hace falta sumar más voluntades, pues con ese aporte la SAV se puede expandir y abarcar y ejecutar acciones que redunden de manera significativa en la disminución de la incidencia del cáncer en el país.

Se puede obtener mayor información a través de la página web sociedadanticancerosa.org, y de las cuentas de Facebook (sociedadanticancerosadevzla), Twitter (@SAnticancerosa), Instagram (@sociedadanticancerosavzla) y YouTube (Sociedad Anticancerosa de Venezuela).

