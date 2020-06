Estaciones de Servicio en el Zulia vuelven al horario de 8AM a 12M desde el 22Jun

“Las estaciones de servicio volverán al horario de 8:00 am a 12:00 del mediodía a partir del lunes 22 de junio”.

Hace 6 días el Estado Mayor de Salud y Seguridad estableció como horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde para las 198 bombas, subsidiadas y a precio internacional, por el retraso que se venía registrando con la distribución de combustible con las gandolas en el Llenadero de Bajo Grande. Esta próxima semana volverá al esquema que se había aplicado hace 15 días como medida preventiva por el incremento de casos covid-19 provenientes del foco del mercado Las Pulgas.

Explicó que se mantendrá la atención por el último número de la placa como lo estableció Pdvsa. Este domingo 21-J le corresponde a los números 1 y 2, mientras que el 3 y 4 comenzarán con el horario de cuatro horas este lunes.

