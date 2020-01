Estados occidentales de Venezuela los peor valorados en Servicio Eléctrico

Estados occidentales de Venezuela los peor valorados en Servicios Eléctrico

Una vez más, ciudades del occidente del país reportaron los más bajos índices de aceptación hacia la calidad del servicio de energía eléctrica, así lo revela la nueva encuesta de percepción ciudadana realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) durante el pasado mes de diciembre. En relación a este último estudio, es relevante señalar que se incorporaron a la investigación tres nuevas ciudades (Barinas, Porlamar y Punto Fijo) para un total de 10 entidades analizadas.

Julio Cubas, vocero y presidente del OVSP, indicó: “de manera general el 41,2% de los consultados evaluó el desempeño del servicio eléctrico de forma positiva, lo que representa una leve mejora de tres puntos porcentuales con respecto a los resultados de septiembre. Sin embargo, se mantiene una tendencia observada previamente en la que ciudades ubicadas en la zona occidental del país evidencian los más bajos niveles de valoración positiva del servicio, obteniéndose en San Cristóbal solo un 19% aceptación, en Maracaibo 19,5%, Barquisimeto 22,8%, Punto Fijo 33,8% y en Barinas 35,7%.”

En contraste, ciudades localizadas en el centro y oriente del país reportaron mejores valores de calificación positiva, a pesar de no alcanzar en ninguno de los casos índices de óptimo desempeño. En el caso específico de Caracas esta ciudad supera por mucho los valores obtenidos en el resto de las ciudades, reflejando un 71% de valoración positiva hacia el servicio eléctrico que reciben en sus hogares, ubicándose así como la urbe mejor evaluada. En este orden, sigue Barcelona con 59,4% de calificación positiva, Ciudad Bolívar con 51,2% y Porlamar con 41,3%. Por su parte, Valencia obtuvo 39,1% de este índice.

Los encuestados que expresaron su opinión negativa acerca del servicio (58,8%) la argumentan, sobre todo, en las constantes fallas con que reciben el suministro eléctrico. Un 45,9% de la muestra total en las ciudades evaluadas afirmó que su servicio presenta “muchos bajones” o fluctuaciones y lo describen como “intermitente”. Además, un 12,3% manifestó insatisfacción debido a que sus aparatos eléctricos se dañan al no recibir un servicio de calidad.

Frente a lo anterior, y de acuerdo con el monitoreo diario de noticias realizado por Observatorio de Redes y Medios de la misma organización, se evidencia que las interrupciones o fallas del servicio eléctrico siguen siendo frecuentes en diferentes regiones del país, especialmente en las ciudades localizadas en el occidente. Tan solo en el mes de enero, además de las recurrentes fluctuaciones o falta total del servicio eléctrico en sectores de la región Capital (reportados en mayor medida en los municipios del este de Caracas y en los Altos Mirandinos), se han registrado interrupciones a gran escala en estados como Lara, Falcón, Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo, siendo el evento más reciente el apagón ocurrido el pasado miércoles 22 de enero con afectación en cuatro de estas entidades.

El OVSP llega a la ciudad de San Cristóbal

En el marco de la difusión de nuevos resultados, el próximo 30 de enero la organización presentará el foro “Situación de los Servicios Públicos en Venezuela” en la capital tachirense. La cita es en los espacios del Colegio de Ingenieros del Estado Táchira a las 9:00 am. (Sin costo alguno). Ingrese al siguiente enlace para mayor información: https://bit.ly/2QWaXUX.

Todos los datos de las investigaciones realizadas por la organización, están disponibles ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales del OVSP en Twitter e Instagram: @observatoriovsp.

