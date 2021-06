Estados Unidos prohibirá por un año la entrada de perros procedentes de más de 100 países, en respuesta a recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades, mejor conocido cómo CDC.

Los países de la lista, son sitios donde la rabia es un mal canino poco o pobremente controlado, por lo cual las mafias que se dedican a falsificar documentos de viaje para caninos, hacen pasar a cachorros por perros de más de 4 meses, para que puedan «soportar» la documentación requerida por inmigración en EEUU.

Los perros procedentes de esos países de antemano debían demostrar que estaban vacunados contra la rabia.

La prohibición se implementará debido a un aumento en el número de cachorros a los que se les negó la entrada porque no eran lo suficientemente grandes para estar completamente vacunados, señalaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de EE.UU.

A quienes afecta la prohibición:

Abarca a los perros que ingresan o regresan a EE.UU; incluidas mascotas o aquellos que son traídos para su venta o adopción.

Los perros menores de 4 meses no pueden ingresar al país debido a que las vacunas antirrábicas no tienen efecto antes de que el perro alcance esa edad.

Posibles excepciones a la prohibición:

En algunas situaciones, como para los perros guía o para los extranjeros que se mudan al país con sus mascotas.

Países que se consideran de alto riesgo de Rabia Canina y entran en la prohicición:

África

Argelia, Angola

Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi

Camerún, República Centroafricana, Chad, Comoras, Costa de Marfil

República Democrática del Congo, Yibuti

Egipto (suspensión temporal de importación de perros desde Egipto hasta nuevo aviso)

Guinea Ecuatorial, Eritrea, Esuatini (Suazilandia), Etiopía

Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu

Kenia

Lesoto, Liberia, Libia

Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Marruecos, Mozambique

Namibia, Níger, Nigeria

República del Congo, Ruanda

Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán

Tanzania (incluido Zanzíbar), Togo, Túnez

Uganda

Sahara Occidental

Zambia, Zimbabue

América y el Caribe

Belice, Bolivia, Brasil

Colombia, Cuba

República Dominicana

Ecuador,

El Salvador

Guatemala, Guyana

Haití, Honduras

Nicaragua

Perú

Surinam

Venezuela

Asia y el Medio Oriente, Europa Oriental

Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán

Bangladés, Bielorrusia, Birmania (Myanmar), Brunéi, Bután

Camboya, Catar, China, Corea del Norte

Emiratos Árabes Unidos

Filipinas

Georgia

India, Indonesia, Irán, Irak

Jordania

Kazajistán, Kirguistán, Kuwait

Laos, Líbano

Malasia, Moldavia, Mongolia

Nepal

Omán

Pakistán

Rusia

Siria, Sri Lanka

Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste (Timor Oriental), Turkmenistán, Turquía

Ucrania, Uzbekistán

Vietnam

Yemen

NOTA DE PRENSA DEL CDC.

Certificado de vacunación contra la rabia que se exige al venir de estos países con alto riesgo

Actualizado el 14 de junio del 2021 Estos países y unidades políticas se consideran de alto riesgo para la importación de la rabia canina a los Estados Unidos. A partir del 14 de julio del 2021, hay una suspensión temporal que prohíbe la entrada a los Estados Unidos de perros procedentes de los países enumerados a continuación. En muy pocos casos, los CDC tienen la autoridad de emitir aprobación escrita por anticipado (permiso de los CDC de importación de perros) para traer a un perro de un país de alto riesgo. Si desea importar un perro de un país de alto riesgo, deberá solicitar aprobación escrita por anticipado (permiso de los CDC de importación de perros) de los CDC enviando un email a CDCanimalimports@cdc.gov al menos 30 días hábiles (6 semanas) antes de la fecha en que tenga previsto el ingreso a los Estados Unidos. Los CDC no emiten permisos de importación al momento de la llegada. A los perros que lleguen de países con alto riesgo sin aprobación escrita de los CDC emitida por anticipado se les negará la entrada, serán devueltos al país de procedencia y los gastos correrán por cuenta del importador.

