Este Viernes Santo estarán cerrados los mercados Las Pulgas, La Curva de Molina y Los Plataneros

Como parte del cronograma interdiario de funcionamiento de los mercados a cielo abierto de Maracaibo, este viernes 10 de abril permanecerán cerrados Las Pulgas, La Curva de Molina y Los Plataneros, para disminuir la movilidad en la ciudad durante la cuarentena por COVID-19.

Esta información fue suministrada por el alcalde bolivariano, Willy Casanova, en rueda de prensa realizada este Jueves Santo desde el Puesto de Comando Maracaibo, ubicado en el ayuntamiento.

Casanova reiteró que los mercados funcionarán solo los martes, jueves y sábados desde horas de la madrugada hasta las 2:00 de la tarde y que permanecerán cerrados los días lunes, miércoles, viernes y domingo.

Asimismo aclaró que a esta nueva medida se suma el mercado municipal Las Playitas, por estar en las inmediaciones del casco central de Maracaibo, dejando con su funcionamiento habitual el mercado periférico Corito, Alto de Jalisco, Santa Rosalía y La Limpia.

Casanova dijo que las inmediaciones del casco central también estarán cerradas, para así tener un mayor control epidemiológico, seguridad, limpieza y desinfección de estos mercados.

Para garantizar que esta medida se cumpla, serán desplegados unos 400 funcionarios de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo de la Dirección de Salud, Polimaracaibo, Bomberos y Protección Civil, además de oficiales de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.

La información será difundida también a través del perifoneo en las calles de la ciudad, así como en los medios y redes sociales, añadió el Alcalde.

La primera autoridad municipal agregó que se han brindado diversas atenciones al pueblo maracaibero durante los 25 días de la cuarentena colectiva y social, destacando la puesta en marcha de manera gratuita de Bus Maracaibo, la rehabilitación y recuperación de los primeros 16 Centros de Diagnóstico Integral, además de garantizar y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos como la gasificación, la reparación y sustitución de tuberías para la distribución de agua potable, la recolección de desechos sólidos y la limpieza de las 12 cañadas de la ciudad.

Además se mantiene el plan de desinfección en toda en las calles y avenidas, edificios gubernamentales, comercios, mercados y centros de salud.

En el tema alimenticio dijo que se han atendido con el despacho de las cajas Clap a más del 40 por ciento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, las 65 Bases de Misiones, además del apoyo al Instituto Nacional de Nutrición. Igualmente la atención a los adultos mayores del Inass y a los colegios con el despacho al Programa de Alimentación Escolar. También se inició La Ruta del Plátano, a la cual le quieren sumar la distribución de pescado, frutas y legumbres.

Casanova aseguró que se han visitado a más de 6.600 personas que han ingresado sus datos por el sistema www.patria.org.ve y por la página www.maracaibo.gob.ve y se han aplicado más de 3.000 pruebas para descartar nuevos casos de COVID-19 en la ciudad.

Este Viernes Santo estarán cerrados los mercados Las Pulgas, La Curva de Molina y Los Plataneros was last modified: by

En : Noticias Nacionales