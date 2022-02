“Esto Es Merengue” llega para darle valor a este género tropical

Miami, FL, 15 de febrero de 2022.- (Minaya PR) Con la unión de varios países, 125 artistas, 50 canciones, 75 músicos y un productor musical, se ha creado el movimiento para enaltecer el merengue de la mano del maestro Henry Jiménez «Esto Es Merengue» que luego de varios años de proceso, acaba de presentarse su primer sencillo «Dominicano alza la mano» disponible en todas las plataformas digitales.

Esta primera canción del gran proyecto se presentó en un Flashmob (evento creado orgánicamente, para sorprender la audiencia del centro comercial), en Ágora Mall en Santo Domingo, República Dominicana, una de las plazas más importantes del país.

Diversas figuras del merengue como Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Miriam Cruz, Eddy Herrera, Rubby Pérez, Ramón Orlando, Peña Suazo, Kinito Méndez, Krisspy, Bonny Cepeda, Jandy Ventura y El Jeffrey protagonizaron una original puesta en escena, que sirvió para captar las emociones genuinas de los espectadores, transeúntes, invitados especiales y representantes de la prensa en Ágora Mall. El movimiento cuenta con varias iniciativas empieza con el lanzamiento de El álbum «Esto Es Merengue».

125 unidos artistas unidos por el Merengue

“Esto Es Merengue” cuenta con la participación de los iconos del merengue de la República Dominicana y Puerto Rico, los exponentes y creadores del swing de New York, los más influyentes artistas del merengue de mambo, merengueros con base en países como México, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador e Islas Canarias, los íconos de la salsa dominicana y los nuevos talentos merengueros.

Además, tendrá, 50 nuevas canciones donde cada una tienen colaboraciones especiales entre los artistas. 75 de los mejores músicos fueron utilizados en la creación de este álbum.

Durante esta primera fase del movimiento aparte del álbum, se realizarán festivales «Esto Es Merengue» en diferentes ciudades como Boston, New York, Miami y San Juan de Puerto Rico, culminando con un mega evento en República Dominicana el 26 de noviembre «Día internacional del merengue».

También se anunció una entrega semanal llamada «Esto Es Merengue “Live” @ZonaColonial, iniciando en el mes de marzo, presentando música en vivo todos los sábados gratuitamente para el deleite de todos.

Este es el comienzo del movimiento «Esto Es Merengue» donde con el apoyo de todos se logrará que el 2022 sea el año del merengue mundialmente.

Henry Jiménez creador del proyecto «Esto Es Merengue», escribe el primer sencillo «Dominicano Alza La Mano» fue realizado para crear una conexión con el País y que todos puedan sentirse orgulloso de ser dominicanos, como dice la canción “No importa lo lejos que esté, Dominicano siempre seré”.

Ágora Mall se une al movimiento “Esto Es Merengue” porque entienden que es uno de los proyectos más importantes de la música dominicana, que fortalece el legado de las generaciones pasadas y el apoyo de nuevos talentos.

Más acerca de Henry Jiménez

Pianista, arreglista, compositor, productor musical egresado de Berklee College of Music, creador de los éxitos “Solo Contigo”, “Es Cosa De Él” y “Se Van”, y ganador de múltiples GRAMMY®. Amante del merengue nacido en Puerto Rico, criado en Boston y de padres dominicanos.

Productor musical:

Milly Quezada, Olga Tañón, Toño Rosario, Héctor Acosta, Elvis Crespo, Johnny Ventura, Miriam Cruz, Rubby Pérez, Fernando Villalona, Manny Manuel, Grupo Manía, Merenbooty Girls, Vico-C, Melina León, Giselle, Fransheska, Lisa M, Jaileen Cintrón, Coco Band, Kinito Méndez, Los Homeboys, Sin Frontera, Los Rosario, Jandy Feliz y Alex Bueno.

En: Notas de Prensa