estoeSPosdata se alista para un 2021 exitoso

El cotizado dúo llenó de buena y mucha música a toda su fanaticada durante todo el 2020, trabajando incansablemente para llevar a cada rincón del país su fresca propuesta

Caracas, diciembre 2020.- Salo y Pollo forman parte de esa generación talentosa de relevo, y desde que se unieron para darle vida a su proyecto musical, han crecido como la espuma dentro del tan competitivo mercado, con letras acompañadas de melodías contagiosas llegan al corazón de muchas personas que se han sentido identificadas con ellas.

Pero, es el 2020 que les ha traído las mejores satisfacciones, hasta ahora, en su carrera artística. “Fue una año difícil por cuestiones que se nos van de nuestras manos, pues el Covid-19 le afectó a todo el mundo y no fuimos la excepción. Pero pudimos sacar varios sencillos y nuestro esperado disco, ‘Ahora o nunca”, comenta Pollo.

De esta producción se desprende uno de los temas que más caló en el gusto de los seguidores de estoeSPosdata, “Combina”, en el que juntaron su gran talento al de otros venezolanos como Omar Koonze, Jair Blanco, Jisa, Marval y Dejota 2021. “Fue una canción que nos trajo mucha alegría este año, ya que fue se hizo a distancia y, sin embargo, contamos con el apoyo de todos los integrantes. Saber que teníamos en contra el hecho de estar separados no fue un impedimento para terminar tanto el tema como el video oficial. El resultado: Algo que de corazón es muy bonito y siempre voy a recordar”, dice Pollo.

El cotizado dúo llenó de mucha música a toda su fanaticada durante todo el 2020, trabajando incansablemente para llevar a cada rincón del país su fresca propuesta, es por ello que desde ya se preparan para todo lo que traen en el 2021. “estoeSPosdata viene con mucha música, eso es en lo que estamos concentrándonos, ya que el futuro es incierto con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Tenemos la meta de sacar muchas canciones este próximo año, con colaboraciones de artistas tanto nacionales como internacionales, además de hacerle remix a algunas de nuestras canciones más recientes”, finaliza Salo.

Si quieren saber más acerca de ellos no dejen de seguirlos en sus redes como @estoeSPosdata, @Salobenacerraf y @Polloposdata. Así como en su canal de YouTube estoeSPosdata.

