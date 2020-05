Estos Alimentos reducen la ansiedad de forma natural y seguro no lo sabías!!!

Estos Alimentos que reducen la ansiedad de forma natural y seguro no lo sabías!!! La alimentación es lo más importante para mantenerse saludable, pues los nutrientes que contienen algunos alimentos son indispensables para el buen funcionamiento del organismo, sobre todo en lo que se refiere a la salud mental, ya que algunas sustancias son indispensables para mantener en condiciones óptimas nuestro estado de humor.

Investigaciones médicas han revelado que el consumo de una dieta alta en magnesio, vitaminas B y triptófano son muy importantes para evitar ataques de ansiedad, ya que estas sustancias refuerzan el sistema nervioso manteniéndonos en calma ante situaciones estresantes.

La comida y las emociones están estrechamente vinculadas, incluso algunos síntomas físicos de la ansiedad radican en el consumo desmedido de alimentos, pues cuando una persona sufre de un ataque de este tipo crecen los niveles de adrenalina y con ello se reduce la capacidad de autocontrol, lo que hace a la persona más susceptible a los comportamientos compulsivos.

Cuando se sufre de un ataque de ansiedad, muchas personas buscan alimentos altos en azúcar, lo que representa un riesgo, ya que al tener más calorías y energía en el cuerpo éste se estresa más y desea sacarla a como dé lugar.

Si se padecen de ataques constantes de ansiedad hay que evitar a toda costa el consumo de cafeína, pues ésta actúa sobre el sistema nervioso central acelerándolo lo que puede aumentar las sensaciones negativas durante un ataque de pánico.

Un efecto contrario producen alimentos como los cereales, hortalizas, frutos secos y carbohidratos complejos, ya que éstos actúan como tranquilizantes al incrementar la serotonina, la sustancia que produce la sensación de bienestar en el cerebro, un neurotransmisor con propiedades relajantes.

El triptófano también tiene un efecto tranquilizante pues es un precursor de la serotonina y puede ser encontrado en alimentos como el pavo y los lácteos, por lo que su consumo es altamente recomendado.

En lo que respecta a la vitamina B, ésta participa en un importante proceso conocido como síntesis de serotonina, además de la formación de vainas de mielina de las neuronas, las cuales son necesarias para que se transmitan correctamente los mensajes emocionales, si el cuerpo no cuenta con estos elementos se tiene una deficiencia que causa nerviosismo y ansiedad.

Tomar avena con germen de trigo durante el desayuno o complementar las comidas con dietéticos naturales pueden ser ideales para conseguir los nutrientes necesarios que fuercen el sistema nervioso y ayuden a tratar los ataques de ansiedad.

Estos Alimentos reducen la ansiedad de forma natural y seguro no lo sabías!!! was last modified: by

En : Salud y Vida Sana