Estos son los 12 estadios en 12 países por el 60 aniversario del torneo Eurocopa 2020

La Eurocopa 2020 que se celebrará del 12 de junio al 12 de julio, tendrá como particularidad que se realizará en 12 países a la vez, en un homenaje de la Uefa por el 60 aniversario del torneo continental.

Las ciudades anfitrionas de la competición son Londres, Roma, Bakú, Bucarest, Glasgow, Múnich, Copenhague, Budapest, Dublín, Bilbao, Ámsterdam y San Petersburgo.

Bruselas también formaba parte del grupo de sedes inicialmente previstas por la Uefa, pero los problemas en la construcción del nuevo estadio llevaron a la confederación europea a dejarle fuera de la organización del torneo.

Los encuentros que tenían que disputarse en el Eurostadium de Bruselas (tres de la fase de grupos y uno de los octavos de final) se jugarán finalmente en Wembley, el mítico estadio londinense que también será el escenario de las semifinales y la final.

El partido inaugural se disputará en el Olímpico de Roma y enfrentará a Italia con una selección que conocerá tras el sorteo de la competición que se celebrará este sábado en Bucarest.

Los 12 estadios de la Eurocopa 2020:

Wembley (Londres):

Partidos: 3 del grupo D de la primera fase, un octavo de final, las dos semifinales y la final

Capacidad: 90.000 espectadores

El mítico Wembley, que fue renovado completamente en 2007, es el estadio de mayor capacidad y albergará la mayor cantidad de partidos (7), entre ellas la final. El ‘antiguo’ estadio ya fue el escenario de la final continental en 1996, en la que Alemania derrotó a la República Checa por 2-1, con un gol de oro en la prórroga del delantero Olivier Bierhoff.

Estadio Olímpico de Bakú:

Partidos: 3 partidos del grupo A y un cuarto de final.

Capacidad: 69.000 espectadores.

Inaugurado en 2015, ese mismo año fue el escenario de la primera edición de los Juegos Europeos. Es, por el momento, la única sede cuya selección no estará en el torneo, al no haberse clasificado Azerbaiyán por la vía tradicional ni disputar los play-offs de la Liga de Naciones.

Arena de Múnich:

Partidos: 3 partidos del grupo F y un cuarto de final.

Capacidad: 70.000 espectadores.

Sede de tres partidos del grupo F de la primera fase, el Arena de Múnich, construido en 2005 para el Mundial del año siguiente, sigue siendo considerado como uno de los mejores estadios del mundo y donde el Chelsea se proclamó campeón de Europa en 2012, ganando al anfitrión, Bayern. Tiene la particularidad de que su cubierta exterior puede cambiar de color y que alberga el mayor museo de Alemania dedicado al fútbol y en especial al gigante bávaro.

Estadio Olímpico de Roma:

Partidos: 3 partidos del grupo A (entre ellos el inaugural) y un cuarto de final.

Capacidad: 68.000 espectadores.

Sede del partido inaugural, el histórico estadio que comparten Roma y Lazio es uno de los más antiguos, aunque desde su inauguración en 1953 ha pasado por varias remodelaciones. Allá se han jugado ya dos finales de la Eurocopa (1968 y 1980), además de una mundialista (1990) y varias de la Copa de Europa/Liga de Campeones (1977, 1984, 1996 y 2009).

Estadio de San Petersburgo:

Partidos: 3 encuentros del grupo B y un cuarto de final.

Capacidad: 61.000 espectadores.

Diseñado por el arquitecto japonés Kisho Kurokawa, inspirándose en una nave espacial, el estadio de San Petersburgo es uno de los más destacados desde el punto de vista arquitectónico. Situado en una isla en la que fuera la capital del Imperio Ruso, es un estadio moderno, construido para el Mundial-2018.

Johan Cruyff Arena (Ámsterdam):

Partidos: 3 partidos del grupo C y uno de los octavos de final

Capacidad: 54.000 espectadores

Inaugurado en 1996, fue el primer estadio en Europa en tener un techo retráctil, y para la Eurocopa-2020 se ha renovado y modernizado para mejorar la comodidad de los aficionados. El Ámsterdam Arena fue rebautizado en 2018 con el nombre de Johan Cruyff, la leyenda del fútbol holandés que había fallecido dos años antes.

Estadio de San Mamés (Bilbao):

Partidos: 3 partidos del grupo E y un octavo de final.

Capacidad: 53.000 espectadores.

Será la sede de los tres primeros partidos de la selección española, que podría incluso jugar en Bilbao el partido de octavos de final en caso de clasificación. Construido en 2013 sobre el antiguo San Mamés, el templo vizcaíno es uno de los estadios con más mística de todo el torneo. Los capitanes de los equipos que visitan por primera vez al Athletic, suelen depositar un ramo de flores al pie de la estatua de Rafael Moreno Arazadi ‘Pichichi’, una de las leyendas de los Leones.

Arena Nacional (Bucarest):

Partidos: 3 encuentros del grupo C y uno de los octavos de final.

Capacidad: 54.000 espectadores.

Otro de los estadios que cuenta con techo retráctil, fue escenario de la final de la Europa League que el Atlético de Madrid le ganó al Athletic de Bilbao por 3-0 en 2012. Albergará tres partidos del grupo C y un octavo de final pese a que Rumanía aún no tiene garantizada su presencia en el torneo continental.

Estadio Ferenc Puskas (Budapest):

Partidos: 3 encuentros del grupo F y uno de los octavos de final.

Capacidad: 68.000 espectadores

Otro de los estadios bautizados con el nombre de una leyenda del fútbol europeo, es de los recintos que se han construido para la Eurocopa. Se levanta sobre el antiguo estadio inaugurado en 1953 y que un año más tarde vivió uno de los partidos más recordados de la historia, cuando la Hungría que lideraban Puskas, Sandor Kocsis y Zoltan Czibor (y en la que ya no estaba Laszlo Kubala) humilló a Inglaterra (7-1).

Parken Stadium (Copenhague):

Partidos: 3 encuentros del grupo B y uno de los octavos de final.

Capacidad: 38.000 espectadores.

El estadio más pequeño de toda la competición albergará los tres partidos de Dinamarca en la fase de grupos, pese a que la selección nórdica no es cabeza de serie en el sorteo, papel que tendrá Bélgica. Sin tanta historia como otros recintos, el Parken Stadium, terminado en 1992, fue sede de la final de la Recopa en 1994 y de la Copa de la UEFA seis años más tarde.

Arena de Dublín:

Partidos: 3 encuentros del grupo E y un octavo de final.

Capacidad: 51.000 espectadores.

Antes de ser rebautizado con su nombre actual, tras la remodelación concluida en 2010, el estadio se conocía como Lansdowne Road, tenía más de 140 años de historia (había sido inaugurado en 1872) y era uno de los templos más legendarios del rugby, sede de los partidos del XV del Trébol. Sede de la final de la Europa League, será el escenario de los partidos del grupo de España en los que no participe La Roja.

Hampden Park (Glasgow):

Partidos: 3 partidos del grupo D y uno de los octavos de final.

Capacidad: 51.000 espectadores.

El estadio escocés, inaugurado en 1903, es el más antiguo del mundo y fue también el mayor hasta 1950, en el que dejó ese honor a Maracaná. Acogió a 149.415 espectadores en un Escocia-Inglaterra en 1937, aunque su aforo actual es tres veces inferior. Fue el escenario del recordado gol de volea de Zinedine Zidane que dio al Real Madrid su novena Copa de Europa, derrotando 2-1 al Bayer Leverkusen en 2002.

Estos son los 12 estadios en 12 países por el 60 aniversario del torneo Eurocopa 2020 was last modified: by

En : Bundesliga