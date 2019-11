Estos son los nuevos montos para emisión de pasaportes y prórrogas de acuerdo al SAIME

CARACAS.- Hay nuevos montos para emisión de pasaportes y prórrogas de acuerdo al SAIME. Tanto quienes estén fuera de Venezuela cómo quienes residan y hagan su solicitud de trámites de pasaportes y prórrogas dentro del país, tendrán que pagar el equivalente a $USD 200 y $USD 100 dólares americanos respectivamente.

Los trámites de los pasaportes se incrementaron. Las personas que entraron al portal web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, este martes se toparon con la nueva tarifa de solicitud de nuevo pasaporte y de la prórroga.

La cita para emitir un nuevo pasaporte pasó de 160.000 bolívares a 5.803.795,18 bolívares y la prórroga de 80.000 bolívares a 2.901.895,86. De acuerdo con el tipo de cambio oficial, son aproximadamente 200 y 100 dólares, respectivamente.

Se pudo conocer que algunos usuarios intentaron realizar el pago vía Banco de Venezuela Biopago, y se encontraron con los nuevos montos, cómo se puede visualizar a continuación :

Esta situación de incremento de los trámites de los pasaportes y prórrogas han dejado a más de uno «fuera de base» o sin presupuesto para realizar dicho trámite base para cualquier proceso migratorio.



