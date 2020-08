Estos son los problemas que causa la Ansiedad a nuestra salud en medio de la pandemia del COVID-19

Hemos realizado una recopilación de los problemas que pueden causar a nuestra salud la Ansiedad, en particular en medio de la pandemia, ya que muchos se han visto afectados por el encierro, el congelamiento de su salario o peor aun el desempleo sin expectativas de reincorporarse a un nuevo trabajo, las deudas, las situaciones políticas que degeneran en una peor calidad de vida dependiendo del país en mayor o menor grado, la perdida de un negocio o emprendimiento por no poder abrir debido al coronavirus, entre otras situaciones, entonces veamos :

Amnesia.

La pérdida de memoria (amnesia) es un olvido inusual. Es posible que no pueda recordar eventos nuevos, recordar uno o más recuerdos del pasado, o ambos. La pérdida de memoria puede ser por un tiempo breve y luego resolverse (transitoria). O puede que no desaparezca y, según la causa, puede empeorar con el tiempo. En casos graves, tal deterioro de la memoria puede interferir con las actividades de la vida diaria.

Brain fog o Memoria Nublada

La niebla mental es la incapacidad de tener una memoria nítida o de carecer de un enfoque nítido. Realmente sientes que no eres tú mismo y no puedes pensar con claridad. Eso puede abarcar muchas condiciones y problemas médicos diferentes.

Dolores de cabeza tensionales

Un dolor de cabeza tensional es generalmente un dolor difuso, leve a moderado en la cabeza que a menudo se describe como una sensación como una banda apretada alrededor de la cabeza. Un dolor de cabeza tensional (dolor de cabeza de tipo tensional) es el tipo más común de dolor de cabeza y, sin embargo, sus causas no se comprenden bien.

Puntos extraños o flotadores en su visión

¿Qué son los flotadores? Los flotadores son pequeñas «telarañas» o motas que flotan en su campo de visión. Son formas pequeñas, oscuras y sombreadas que pueden verse como manchas, hebras en forma de hilo o líneas onduladas. Se mueven a medida que sus ojos se mueven y parecen desviarse cuando intenta mirarlos directamente.

La incapacidad para concentrarse

¿Qué significa no poder concentrarse? Depende de la concentración para terminar el trabajo o la escuela todos los días. Cuando no puede concentrarse, no puede pensar con claridad, concentrarse en una tarea o mantener su atención. Su rendimiento en el trabajo o la escuela podría verse afectado si no puede concentrarse.

Sentirse fuera de balance.

Los problemas de equilibrio pueden hacer que se sienta mareado, como si la habitación estuviera dando vueltas, inestable o mareada. Es posible que sienta que la habitación está dando vueltas o que se va a caer. Estos sentimientos pueden ocurrir ya sea que esté acostado, sentado o de pie.

Dolores punzantes en la cabeza.

La neuralgia occipital puede causar un dolor intenso que se siente como una descarga eléctrica aguda, punzante, en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Otros síntomas incluyen: Dolor punzante, ardiente y punzante que generalmente comienza en la base de la cabeza y va al cuero cabelludo. Dolor en uno o ambos lados de la cabeza.

Extraños «golpes de cabeza»

Las sacudidas cerebrales y los escalofríos en la cabeza son síntomas comunes de ansiedad que se sienten como si su cerebro o cabeza se sacudieran, vibraran, golpearan, recibieran descargas eléctricas o temblaran de repente.

Hormigueo sobre el cuero cabelludo.

Al igual que otras áreas de la piel, el cuero cabelludo está lleno de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. El hormigueo puede ocurrir como resultado de un trauma nervioso, trauma físico o irritación. Algunas de las causas más comunes de hormigueo en el cuero cabelludo incluyen afecciones de la piel, irritación de los productos para el cabello y quemaduras solares.

Síndrome de Fatiga Crónica.

El síntoma principal es fatiga durante más de seis meses. La fatiga suele aumentar con la actividad, pero no disminuye con el descanso, siendo un síntoma de ansiedad generalizada.

Desrealización

El trastorno de despersonalización-desrealización sucede cuando sientes en forma persistente o en repetidas oportunidades que te observas a ti mismo desde afuera de tu cuerpo, o sientes que las cosas que te rodean no son reales, o ambos. Las sensaciones de despersonalización y desrealización pueden resultar perturbadoras y es posible que sientas que estás en un sueño, lo que significaría un problema grave de ansiedad que puede desembocar en algo peor.

