Estos tips para hacer crecer el cabello funcionan 100%, te sorprenderás!

Todos hemos soñado alguna vez con el día en que se nos va a caer el cabello,.. pero mientras ese día llega, vamos a hacer lo posible para que crezca de forma abundante.. estos tips son 100% efectivos, lo dicen quienes lo han probado..

Hacer que el pelo crezca rápidamente es posible, si conseguimos tener un pelo sano y nutrido desde la raíz. Hay numerosos productos comerciales muy efectivos, que usan los mismos ingredientes básicos, que se consiguen con la preparación de antiguos remedios caseros para hacer crecer el pelo. Acá esta una lista con recetas y trucos caseros para hacer crecer el pelo más rápido, tu elegirás lo que desees.

Aceite de Oliva

Aplicar sobre el cabello aceite de oliva todas las semanas durante treinta minutos, y luego lavar normalmente con agua tibia.

Sábila y miel para hacer crecer el cabello rápidamente

Sacar la pulpa a varias pencas de sábila, mezclar con miel y aplicar al cuero cabelludo. Dejar actuar por 20 minutos y lavar normalmente.

Cebolla para un pelo sano

Picar una cebolla y agregarla al shampoo. Dejar reposar por 15 días y usar el shampoo normalmente. No solo acelera el crecimiento del cabello sino que le da un brillo espectacular.

Sabila y Cebolla

Preparar un schampoo con pedacitos pequeños de sábila y cebolla, para lavar el cabello de dos a tres veces por semana. Para potenciar el efecto, utilizar acondicionador de romero o aguacate para hidratar el cabello.

Desayuno Energético

Una cucharada de lecitina de soja, una cucharada de germen de trigo, una cucharada de miel, una cucharada de levadura de cerveza y un yogur. Mezclar todos los ingredientes con el yogur, y agregar esta receta cacera al desayuno de todos los días. En esa semana vera como el cabello crece muy rápida y llena de fuerza.

Agua de papa

Cuando cocine papas, guarde el agua utilizada y ese mismo día úsela para enjuagarse el cabello.

Pastillas anticonceptivas para hacer crecer el cabello muy rápido

Comprar una caja de pastillas anticonceptivas de cualquier marca o cualquier tipo. Tomar de 10 a 15 pastillas de la caja, ponerlas en una bolsa de plástico, y con cuidado machacarlas hasta que se conviertan en polvo. Juntar todo el polvo y agregarlo a la botella de shampoo que normalmente usa, se mezcla bien y se deja reposar por lo menos un día. Luego usar ese shampoo con la frecuencia normal.

