Estrasburgo, Francia: La Capital de la Navidad

Tradición Navideña en Estrasburgo

Estrasburgo, en la región de Alsacia, es considerada la «Capital de la Navidad». Su mercado navideño, uno de los más antiguos de Europa, data de 1570. La tradición navideña en Estrasburgo es una mezcla de influencias alemanas y francesas, creando una atmósfera única y acogedora. La ciudad se adorna con luces, los mercados navideños se llenan de puestos de artesanía y comida, y el espíritu festivo se siente en cada rincón.

Atracciones Principales en Navidad

Grandes Marchés de Noël: El corazón de la Navidad en Estrasburgo. Estos mercados se extienden por varias plazas del centro histórico, ofreciendo una amplia variedad de productos artesanales, adornos navideños, comida y bebidas típicas.

El corazón de la Navidad en Estrasburgo. Estos mercados se extienden por varias plazas del centro histórico, ofreciendo una amplia variedad de productos artesanales, adornos navideños, comida y bebidas típicas. Place Kléber: Aquí se encuentra el gran árbol de Navidad, uno de los más altos de Europa, y una pista de hielo.

Aquí se encuentra el gran árbol de Navidad, uno de los más altos de Europa, y una pista de hielo. Petite France: Este pintoresco barrio, con sus casas de entramado de madera y canales, se ilumina de forma especial durante la Navidad.

Este pintoresco barrio, con sus casas de entramado de madera y canales, se ilumina de forma especial durante la Navidad. Catedral de Notre-Dame: Este impresionante edificio gótico se convierte en un escenario mágico durante la temporada festiva.

Eventos Especiales Navideños

Desfile de la Saint-Nicolas: Un desfile tradicional que marca el inicio de la temporada navideña.

Un desfile tradicional que marca el inicio de la temporada navideña. Conciertos de Navidad: Se celebran numerosos conciertos de música clásica y coral en iglesias y salas de conciertos.

Se celebran numerosos conciertos de música clásica y coral en iglesias y salas de conciertos. Espectáculos de luz: La ciudad se ilumina con espectaculares espectáculos de luz que proyectan imágenes navideñas sobre edificios históricos.

Gastronomía Navideña

Choucroute garnie: Un plato tradicional alsaciano a base de chucrut, salchichas y patatas.

Un plato tradicional alsaciano a base de chucrut, salchichas y patatas. Bretzel: Un tipo de pretzel salado o dulce, muy popular en Alsacia.

Un tipo de pretzel salado o dulce, muy popular en Alsacia. Vin chaud: Vino caliente especiado, perfecto para combatir el frío.

Vino caliente especiado, perfecto para combatir el frío. Kougelhopf: Un pastel dulce con pasas y almendras.

Alojamiento en Navidad

La demanda de alojamiento en Estrasburgo durante la Navidad es alta, por lo que es recomendable reservar con anticipación. La ciudad ofrece una amplia variedad de opciones, desde hoteles de lujo hasta apartamentos turísticos.

Transporte en Navidad

Transporte público: El transporte público de Estrasburgo es eficiente y fácil de usar.

El transporte público de Estrasburgo es eficiente y fácil de usar. A pie: Muchas de las atracciones turísticas de Estrasburgo se encuentran a poca distancia a pie.

Muchas de las atracciones turísticas de Estrasburgo se encuentran a poca distancia a pie. Bicicleta: Una forma agradable de explorar la ciudad.

Recomendaciones de Restaurantes

Winstub Brenner: Un restaurante tradicional alsaciano que ofrece platos regionales.

Un restaurante tradicional alsaciano que ofrece platos regionales. Au Crocodile: Un restaurante gastronómico con una estrella Michelin.

Un restaurante gastronómico con una estrella Michelin. La Petite France: Un restaurante con una terraza con vistas al río Ill.

Actividades para Niños

Maison des Têtes: Un museo dedicado a la historia de Estrasburgo.

Un museo dedicado a la historia de Estrasburgo. Parc de l’Orangerie: Un parque con un zoológico y un jardín botánico.

Un parque con un zoológico y un jardín botánico. Pista de hielo de la Place Kléber: Una actividad divertida para toda la familia.

Cómo Llegar a Estrasburgo

Estrasburgo cuenta con un aeropuerto internacional que está bien conectado con numerosas ciudades europeas. También puedes llegar a Estrasburgo en tren o en coche.

 

Estrasburgo, Francia: La Capital de la Navidad was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.