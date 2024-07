Programa Semilleros Científicos

Estudiantes de Maracaibo y San Francisco exploraron el proceso de las telecomunicaciones junto a Cantv

Jóvenes que cursan estudios de bachillerato y media diversificada en los referidos municipios del estado Zulia, visitaron los espacios del Centro Operativo Sabaneta, donde adquirieron conocimientos sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Durante el primer semestre del año, más de 970 estudiantes de seis unidades educativas de los municipios Maracaibo y San Francisco, en el estado Zulia, participaron en el programa Semilleros Científicos que desarrolla el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.

A través de visitas a los espacios del Centro Operativo Sabaneta, los jóvenes cursantes de bachillerato y media diversificada conocieron los procesos que intervienen en la prestación de los servicios de telecomunicaciones a la población.

Estudiantes de la U.E.P. Fe y Alegría San Ignacio, U.E.N. Alonso Pacheco, U.E.N. Niños Trabajadores Gral. Rafael Urdaneta, E.T. P. Fe y Alegría Gral. Rafael Urdaneta, E.T. I. Anselmo Belloso y E.T. Fe y Alegría Lcdo. César David Rincón, formaron parte de este programa que busca fomentar en las niñas, niños y adolescentes el interés por las telecomunicaciones y la ciencia.

La orientadora de la U.E.P. Fe y Alegría San Ignacio, Karina Cerlis, destacó: “Con la visita guiada a Cantv, nuestros estudiantes pueden fortalecer su perfil de egreso así como vivir de manera significativa todo lo relacionado a telecomunicaciones”.

Durante los recorridos programados, los estudiantes exploraron, aprendieron, se divirtieron y adquirieron nuevos conocimientos acerca de los servicios que ofrece Cantv para conectar con los servicios de telefonía fija e Internet a los hogares, instituciones y sectores productivos del país.

