Estudio alerta que el 90 por ciento del Agua Embotellada presenta Microplásticos

En un revelador estudio sobre los efectos de los microplásticos , lo que tal vez no considerábamos peligroso ha comenzado a serlo, pues, en el mismo se presenta lo que podría ser la causa para muchas afecciones que hasta ahora se consideraban idiopáticas o sin causa aparente.

Microplásticos en el agua

Hasta 10.000 partículas de plástico por litro han sido halladas en una botella de agua de las que se pueden encontrar en el supermercado. Es uno de los datos más llamativos de la investigación llevada a cabo por la Universidad del Estado de Nueva York en Freedonia para el proyecto periodístico Orb Media.

El nuevo estudio, en el cual se han analizado 259 botellas de 11 marcas distintas en 9 países diferentes ha detectado un promedio de 325 partículas de plástico por cada litro de agua embotellada analizada. Así, según se afirma en el estudio, la presencia de microfibras plásticas en el agua embotellada con fines comerciales puede a llegar a doblar en ocasiones la cantidad de plástico presente en el agua del grifo. La comparativa se realiza con los datos obtenidos por otra investigación también promovida por Orb Media.

Otros estudios han revelado que estos micropláticos son tan pequeños que pueden atravesar la pared del tracto digestivo y esparcirse por el cuerpo.

Dicho estudio, del que cabe decir que no ha sido publicado en ninguna revista científica y por tanto, tampoco sometido a la revisión par pares, ha utilizado la técnica del tinte rojo del Nilo para colorear e identificar las partículas de plástico en el agua. De acuerdo con el mismo, el tipo de fragmento de plástico más común entre los microplásticos fue el polipropileno, el es el polímero usado en los tapones. Las botellas analizadas fueron adquiridas en los Estados Unidos, China, Brasil, India, Indonesia, México, Líbano, Kenia y Tailandia.

Pese a que compañías como Nestle han cuestionado la metodología del estudio alegando que la técnica del tinte rojo del Nilo puede dar lugar a falsos positivos, el doctor Andrew Mayes de la Universidad de East Anglia e inventor de la misma, ha alabado la metodología y el procedimiento empleado para el análisis de las 11 marcas agua estudiadas en este estudio sobre microplásticos, entre las que se encuentran: Aqua y Evian -de Danone-, Nestlé Pure Life y San Pellegrino -Nestlé-, Aquafina y Epura -PepsiCo-, Bisleri -Bisleri International-, Dasani -Coca Cola-, Gerolsteiner -Gerolsteiner Brunnen-, Minalba -Grupo Edson Queiroz- y Wahaha, del grupo Hangzhou Wahaha.

La Organización Mundial de la Salud -OMS- ya ha anunciado que, aunque no existe evidencia de consecuencias negativas para la salud humana, estudiará los riesgos potenciales del plástico en el agua potable después de que este nuevo análisis, cuyo objeto han sido algunas de las marcas de agua embotellada más populares del mundo, descubriera que más del 90% contenía pequeñas piezas de plástico, algo que se torna cuanto menos inaceptable cuando supuestamente el consumidor está pagando un precio extra por un agua -que al menos las campañas de marketing venden como- de calidad superior a la del grifo.

Con información de NatGeo

