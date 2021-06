Estudio revela que al menos 50% de quienes superan el COVID-19 muestran problemas cognitivos

Estudio revela que al menos 50% de quienes superan el COVID19 muestran problemas cognitivos.

Algo más del 50% de los pacientes hospitalizados por Covid-19 muestran problemas cognitivos dos meses después de haber superado la enfermedad, según un estudio presentado este lunes en la séptima edición del Congreso de la Academia Europea de Neurología (EAN) de Viena.

Entre los afectados, un 1% presentaba problemas con las funciones ejecutivas -como trastornos de memoria y pensamiento flexible-, un 6% no discernía correctamente el contraste y la profundidad de los espacios, otro 6% experimentó un deterioro de la memoria y un 25 % combinaba todos los síntomas.

Los investigadores del estudio, desarrollado en Italia, repitieron las mismas pruebas diez meses después de la infección y el porcentaje de pacientes con problemas cognitivos se redujo al 36%, precisa el EAN en un comunicado.

Por otra parte, el mismo estudio revela que un 20% de los pacientes sufría trastorno de estrés postraumático, mientras que un 16 % sumaba incluso síntomas depresivos.

Ambas afecciones siguieron presentes hasta diez meses después de haber superado la infección.

Estos problemas -tanto los trastornos psicológicos como los problemas cognitivos- resultaron «mucho más graves» en los menores de 50 años, especialmente para aquellos que mostraron dificultades con las funciones ejecutivas.

Salud y Vida Sana