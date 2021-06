Estudio revela que el 77% de los casos de pacientes con Covid-19 tienen sobrepeso

La obesidad es una enfermedad que genera mayores riesgos de complicaciones ante el virus, por lo que expertos bariátricos venezolanos sugieren tratarla con la herramienta del Balón Gástrico Elipse.

Nadie tiene la culpa de ser obeso, pues se trata de una enfermedad, tal como lo ha catalogado la Organización Mundial de la Salud; sin embargo, cada vez son más las complicaciones que enfrentan estos pacientes, no sólo por las enfermedades asociadas como la hipertensión y la diabetes, sino que ahora, se le suma el Covid-19, el cual puede llevarlos a la hospitalización y la muerte.

Los cirujanos bariátricos y metabólicos, Argenis Chaparro Madriz y Wartan Keklikian, expertos en tratamientos para pacientes obesos y además fundadores de la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM), ubicada en la Clínica La Floresta en Caracas, develan con preocupación las últimas cifras que dan cuenta de la relación Covid-obesidad.

“A nivel mundial, el 77% de los casos de pacientes hospitalizados son obesos o tienen sobrepeso. De estos, el 64% tiene mayor probabilidad de ir a una Unidad de Terapia Intensiva (UCI) y requerir asistencia con un respirador, y el 48% de los pacientes muere en su lucha contra el virus”, según describe el doctor Keklikian.

Balón Gástrico Elipse una opción segura para bajar de peso

Cómo enfrentar la obesidad es la pregunta recurrente entre pacientes y familiares quienes, hasta hace diez meses, tenían como únicas opciones en Venezuela las cirugías bariátricas por laparoscopia, la manga o el Bypass Gástrico, procedimientos que suponen una intervención quirúrgica que, para muchos obesos generan grandes temores, según comenta el especialista Keklikian.

“El miedo paraliza a muchos pacientes a tomar la decisión de considerar las cirugías. Afortunadamente, desde hace 10 meses se aplica en Venezuela el Balón Gástrico Elipse, una alternativa de reducción de peso de la cual orgullosamente somos pioneros en la UBAM y, a la fecha, todos los pacientes se sienten felices con los resultados. Algunos incluso con pérdidas hasta de más de 30 kilos en los cuatro meses que dura el balón dentro del estómago”.

Bajar de peso en 4 meses sin cirugías

Por su parte, el doctor Chaparro destacó las características y beneficios que trae esta innovadora alternativa de reducción de peso, que se acompaña del trabajo de un equipo multidisciplinario, quienes monitorean de forma online al paciente una vez que selecciona el procedimiento.

“El Balón Gástrico Elipse se coloca sin cirugía, sin endoscopia y sin anestesia. Es tan fácil como tragarse una pastilla y, para lograr su éxito, va con un plan de acompañamiento nutricional, psicológico y de entrenamiento físico durante los cuatro meses,” explica Chaparro.

Detalla que, en la actualidad, el proceso de seguimiento del paciente lo realizan de forma remota, gracias a la aplicación móvil y báscula inteligente conectadas, cuyos datos son monitoreados cada día por los especialistas. “Tenemos pacientes que vienen del interior del país, incluso algunos fuera de Venezuela, y a todos los acompañamos durante las 16 semanas en este proceso que evita el efecto rebote que tanto temen algunos pacientes. Una vez que se coloca el balón el estómago, reduce su tamaño y se va observando más masa muscular y menos grasa.”

El reto de lograr una vida sana

Los expertos bariátricos explican que las personas obesas entre 18 y 65 años pueden utilizar sin riesgo el balón elipse, y sólo es contraindicado en mujeres embarazadas, pacientes con problemas de lupus, úlceras estomacales y quienes ya hayan recibido una cirugía bariátrica o abdominal.

“El 98% de los casos de personas obesas pueden optar a esta opción para rebajar sin riesgo alguno. El balón está elaborado de poliuretano y su interior tiene agua destilada esterilizada. Al cumplir los 4 meses este se espicha y es expulsado en forma de un globito por las heces”, según detalla el doctor Keklikian.

Para los casos de obesos mórbidos, ambos especialistas sugieren utilizar la cirugía bariátrica realizada por laparoscopia, técnica que se emplea para realizar intervenciones quirúrgicas a través de pequeñas incisiones, lo que permite que el paciente se recupere en menor tiempo, además con menos dolor posoperatorio y con una cosmética mejorada que lo prepara para su pronto regreso al trabajo y a su rutina diaria.

