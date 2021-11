Prensa CZGNB-44

En el punto de control El Quemaito, en El Rodeo, uniformados del Destacamento 443 (D443), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), efectuaron la aprehensión de Luis Sifontes Sampayo, quien al momento de revisar sus datos a través del del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó requerimiento por el delito de uso de facsímil de arma de fuego.

Dicho procedimiento es muestra de la efectividad en la lucha frontal que se llevan a cabo a través de los planes implementados por el Comandante de la Zona de Defensa Integral en Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y bajo la supervisión del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Hernández en toda la región mirandina.

Evadido de la justicia fue aprehendido en punto de control de la GN

En: Noticias Nacionales